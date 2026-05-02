Scherma, Grand Prix di Incheon: nove azzurre nel tabellone principale femminile della sciabola

Battiston testa di serie, poi Passaro, Rotili, Fusetti e Mormile brillano nei gironi. Viale, Spica, Criscio e Lentini superano i preliminari. Nella notte italiana il main draw con 15 azzurri in pedana.

L’Italia della sciabola femminile si presenta in forze al Grand Prix di Incheon. Sono nove le azzurre che hanno conquistato il diritto a gareggiare nel tabellone principale femminile della tappa coreana del circuito d’élite, dove sono in programma esclusivamente prove individuali a punteggio maggiorato.

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Battiston in testa di serie, quattro azzurre avanzano dai gironi

Michela Battiston, numero 7 del ranking mondiale, era già ammessa al main draw per diritto di classifica e non ha dovuto passare dalla fase preliminare. La raggiungeranno quattro compagne che si sono distinte fin dalla fase a gironi, chiudendo il turno iniziale con risultati sufficienti a staccare subito il pass: Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Carlotta Fusetti e Chiara Mormile hanno tutte superato brillantemente questa prima fase di selezione.

Viale, Spica, Criscio e Lentini superano il tabellone preliminare

Altre quattro azzurre hanno completato il quadro vincendo i rispettivi assalti nel tabellone preliminare: Mariella Viale, Manuela Spica, Martina Criscio e Francesca Romana Lentini hanno strappato il pass per il main draw. Da segnalare il derby tutto italiano tra Viale e Vittoria Mocci, risolto in favore della prima: la Mocci si ferma dunque ai preliminari insieme ad Alessia Di Carlo e Giulia Arpino, le altre due azzurre che non sono riuscite a superare il turno decisivo.

Nella notte italiana il main draw: 15 azzurri in pedana

Nella notte tra sabato e domenica, ora italiana, andranno in scena i tabelloni principali del Grand Prix di sciabola maschile e femminile a Incheon. In pedana complessivamente 15 atleti italiani: i sei uomini del CT Andrea Terenzio — già qualificati nella giornata di ieri — e le nove donne del Commissario tecnico Andrea Aquili, pronte a darsi battaglia per le medaglie di giornata.