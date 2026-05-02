Nuoto di fondo, Coppa del Mondo a Golfo Aranci: Italia trionfa nella staffetta 4×1500 con SuperGreg rimonta show

Paltrinieri beffa Olivier negli ultimi metri e regala all’Italia 1 il successo nella staffetta mista davanti a Francia e Australia. Nel pomeriggio la sprint knockout con il campione carpigiano di nuovo in acqua.

Ci voleva lui, naturalmente. Gregorio Paltrinieri ha fatto quello che sa fare meglio: resistere, calcolare, aspettare il momento giusto e poi scattare quando gli altri pensavano di averla già vinta. A Golfo Aranci, sede della terza tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo 2026, l’Italia conquista il titolo della staffetta mista 4×1500 stile libero con il tempo di 1h05’04″6, beffando la Francia di appena un secondo e un decimo in una volata finale che resterà negli occhi di chi era sulle rive della Sardegna.

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La gara: rimonta epica negli ultimi 500 metri

Dodici nazioni al via, acque fredde con vento di grecale in calo, mute obbligatorie per tutti. Italia 1 schierava nell’ordine Giulia Berton, Ginevra Taddeucci, Andrea Filadelli e Gregorio Paltrinieri. Il quartetto ha avuto vita tutt’altro che semplice: alla prima frazione l’esordiente Berton faticava alle spalle di Francia, Spagna e Giappone, mentre Taddeucci — bronzo olimpico in carica, visibilmente non al meglio per un’indisposizione che la terrà fuori dalla sprint pomeridiana — chiudeva la sua frazione in sesta posizione a 1’42 dalla Francia.

La svolta è arrivata con il terzo e quarto frazionista. Filadelli ha lanciato Paltrinieri in modo magistrale, consegnandogli un distacco di undici secondi da colmare su Marc Antoine Olivier, uno dei migliori sprinter del fondo mondiale. SuperGreg ha impiegato cinquecento metri per ricucire lo strappo, poi ha annusato la scia del francese e lo ha passato alla velocità doppia. Nel finale ha gestito con autorità, chiudendo la porta a ogni tentativo di risposta del transalpino e tagliando il traguardo per primo. Terza l’Australia in 1h05’09″2.

Italia 2 — con le esordienti Elena Tortora e Alessia Ossoli, poi Marcello Guidi e Ivan Giovannoni — ha chiuso quarta in 1h05’14″8, con Giovannoni protagonista di una bella rimonta che però nel finale ha perso qualcosa cedendo terreno.

Paltrinieri: «Sentivo Olivier sui piedi come un leone»

Le parole di Gregorio a caldo fotografano perfettamente il finale di gara: «Mi sono messo davanti, che è la posizione in cui preferisco stare, e mi sono tenuto uno sprint finale. Avevo 30-40 metri di vantaggio e lo sentivo sui piedi, come se io fossi la lepre e dietro ci fosse un leone. Appena ho sentito che saliva ho sprintato. È stata una bella gara». Poi uno sguardo al movimento azzurro del fondo: «Filadelli è in rampa di lancio da due o tre stagioni. C’è Acerenza, Guidi, Verani e tanti giovani. È molto difficile guadagnare un posto in nazionale e questo implementa il livello generale».

Il cuore di Taddeucci: «Non volevo mettere in difficoltà i compagni»

Da applaudire anche la scelta di Ginevra Taddeucci, che nonostante una nottata in bianco e un’indisposizione persistente ha scelto di non rinunciare alla staffetta per non lasciare il quartetto in difficoltà: «Ci tenevo a far parte di questa squadra. Ho passato una nottataccia, forse due gare in acque fredde insieme a quella di Ibiza le ho patite. Mi dispiaceva di ieri, ma stavo male di stomaco. Ho voluto tenere a galla questa staffetta». La fiorentina delle Fiamme Oro rinuncia però alla sprint knockout pomeridiana.

Nel pomeriggio la sprint knockout: Paltrinieri di nuovo in acqua

Il programma di questo sabato a Golfo Aranci prevede nel pomeriggio la 3 km Knockout Sprint: alle 15:00 la prova maschile in diretta su RaiPlay, alle 16:30 quella femminile in diretta su RaiSport. Paltrinieri ci riprova dopo il secondo posto di Ibiza della settimana scorsa. Da seguire anche i debutti in acque libere dell’iridato Gabriele Detti e dello specialista dei misti Alberto Razzetti.

La classifica della staffetta 4×1500

1. Italia 1 (Berton, Taddeucci, Filadelli, Paltrinieri) — 1h05’04″6 2. Francia (Jouisse, Velly, Coccordano, Olivier) — 1h05’05″7 3. Australia (Johnson, Gubecka, Liney, Sloman) — 1h05’09″2 4. Italia 2 (Tortora, Ossoli, Guidi, Giovannoni) — 1h05’14″8