Mondiali curling doppio misto Ginevra 2026: Italia quarta, Constantini e Mosaner battuti dal Canada

Gli azzurri cedono 3-11 al Canada nella finale per il terzo posto: un esito amaro ma una carriera straordinaria, con cinque piazzamenti nelle prime sei posizioni in sei partecipazioni olimpiche e mondiali

Un finale amaro, che lascia l’Italia del curling a un passo dal podio. A Ginevra, nella diciottesima edizione degli ACE & Company World Mixed Doubles Curling Championship 2026, Stefania Constantini e Amos Mosaner — entrambi delle Fiamme Oro — chiudono al quarto posto dopo la sconfitta nella finale per la medaglia di bronzo contro il Canada di Kadriana e Colton Lott.

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La finale per il bronzo: Canada dominante dal primo end

La partita del sabato mattina aveva il sapore di una rivincita. Il Canada era già stato avversario degli azzurri durante la fase a gironi, lunedì 27 aprile, in un incontro terminato a favore dei nordamericani solo all’extra end. Stavolta, con in palio una medaglia, l’esito è stato ancora più netto: il Canada si è imposto 3-11, prendendo in mano il controllo della partita sin dal primo end e non lasciando mai spazio a una rimonta italiana. Un copione difficile da ribaltare, che ha costretto Constantini e Mosaner a inseguire per tutta la durata dell’incontro senza mai trovare la scintilla giusta.

In precedenza, nella semifinale, la coppia azzurra era stata eliminata dall’Australia di Tahli Gill e Dean Hewitt, squadra che si è dimostrata di livello altissimo lungo tutto il torneo.

Il quarto posto e un palmares da leggenda

Al netto della delusione per il bronzo sfumato, il bilancio della spedizione italiana a Ginevra non può che essere letto con rispetto. L’obiettivo dichiarato alla vigilia — la qualificazione alle semifinali — è stato centrato. E c’è un numero che racconta meglio di qualsiasi commento la grandezza di questo binomio: cinque piazzamenti nelle prime sei posizioni in altrettante partecipazioni a eventi olimpici o mondiali.

Il percorso parla da solo: quinta posizione ad Aberdeen 2021, poi una serie di risultati straordinari con l’oro a Pechino 2022, l’oro a Fredericton 2025, il bronzo a Milano Cortina 2026 e ora il quarto posto a Ginevra. Una coppia che, in sei anni ai vertici del curling internazionale, non ha mai mancato l’appuntamento con le fasi finali di una competizione di rilievo.