World Relays Gaborone, i quartetti azzurri per le batterie: Ceccarelli, Randazzo, Desalu e Ali nella 4×100 maschile

Definite le cinque formazioni italiane che scenderanno in pista oggi a partire dalle 14: Dosso ancora in ultima frazione nella 4×100 femminile, Mangione chiude la 4×400 donne.

Ci siamo. Le World Relays di Gaborone entrano nel vivo e la FIDAL ha ufficializzato le cinque formazioni azzurre che scenderanno in pista nelle batterie di oggi, sabato 2 maggio, a partire dalle 14:00 in diretta tv su RaiSport. Missione qualificazione per i Mondiali di Pechino 2027: ecco chi correrà per l’Italia.

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4×100 maschile: Ceccarelli, Randazzo, Desalu e Ali

La staffetta più attesa schiera una formazione inedita ma di grande esperienza. In pista nell’ordine Samuele Ceccarelli, Filippo Randazzo, Fausto Desalu e Chituru Ali: quattro velocisti chiamati a tenere alto lo storico della 4×100 azzurra in un contesto internazionale di primissimo livello, in assenza dei tre campioni olimpici di Tokyo Jacobs, Tortu e Patta.

4×100 femminile: Dosso ancora protagonista

Il quartetto femminile si affida alla sua stella più brillante nel momento decisivo. Apre Alice Pagliarini, seguita da Gloria Hooper e Margherita Castellani, con Zaynab Dosso a chiudere in ultima frazione come di consueto. La campionessa mondiale indoor va a caccia della qualificazione per Pechino portando con sé tutto l’entusiasmo della conferenza stampa di ieri.

4×100 mista: Tardioli, Valensin, Bernardi e Siragusa

Per la staffetta mista veloce la scelta cade su Junior Tardioli, Elisa Valensin, Andrea Bernardi e Irene Siragusa, chiamati a centrare un piazzamento tra le prime sei per staccare il pass anche per l’Ultimate Championship di Budapest.

4×400 femminile: Borga, Troiani, Bonora e Mangione

Nella staffetta dei quattrocento femminile — indicata dal DT La Torre come una delle più competitive dell’intera spedizione — le scelte cadono su Rebecca Borga, Virginia Troiani, Alessandra Bonora e Alice Mangione in ultima frazione.

4×400 mista: Benati, Polinari, Aceti e Coiro

Chiude il quintetto azzurro la staffetta mista dei quattrocento con Lorenzo Benati, Anna Polinari, Vladimir Aceti e Eloisa Coiro.

Dove vedere le batterie in diretta

Le World Relays di Gaborone sono trasmesse in diretta su RaiSport sabato 2 e domenica 3 maggio dalle 14 alle 17. Il programma completo con gli orari aggiornati è disponibile sul sito di World Athletics.