Sinner-Zverev, finale a Madrid: Jannik cerca il primo trionfo spagnolo e un record storico

Oggi, domenica 3 maggio, il Manolo Santana Stadium ospiterà la finale del Masters 1000 di Madrid tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Il match è in programma non prima delle 17.00 e mette in palio un titolo pesante per l’azzurro, che va a caccia del suo primo successo in Spagna e di un nuovo primato nel circuito.

Sinner punta al quinto Masters 1000 consecutivo

Sinner arriva all’appuntamento con l’obiettivo di conquistare il quinto titolo consecutivo nei Masters 1000, una striscia che avrebbe un valore storico. Dall’altra parte ci sarà però uno Zverev particolarmente a suo agio a Madrid, torneo già vinto dal tedesco nel 2018 e 2021, quando superò Matteo Berrettini in finale.

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I precedenti sorridono comunque all’italiano: Sinner è avanti 9-4 e ha vinto gli ultimi otto confronti diretti, compreso il recente successo nella semifinale di Montecarlo con un netto 6-1, 6-4.

Dove vedere la finale in tv e streaming

La finale sarà trasmessa in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno, canale 201, e Sky Sport Tennis, canale 203. Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv. Non è invece prevista la trasmissione in chiaro su TV8, né in dirette né in differita, salvo eventuali cambiamenti.

Prima della finale maschile, alle 14.00, spazio alla finale del doppio femminile tra Andreeva/Shnaider e Siniakova/Towsend. Poi toccherà a Sinner e Zverev; una classica moderna, con Jannik che non gioca solo per vincere, ma per mettere un altro mattone nella sua leggenda.