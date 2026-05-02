Campionati italiani master, i primi 10 scudetti a Riccione: rivivi l’evento su Assalto

Il day-1 a Riccione dei campionati italiani master ha riservato fin da subito tante emozioni: rivivi la giornata della spada su Assalto – piattaforma Sportface TV

Dieci scudetti e tante emozioni hanno aperto i Campionati Italiani Master al PlayHall di Riccione, con l’assegnazione parallela dei trofei Coppa Italia 2025/2026.

Nella sciabola femminile, Giulia Simonelli (Club Scherma Roma) domina la categoria 0, mentre Veronica De Cicco (Petrarca) e Daniela Colaiacomo (Musumeci Greco) vincono nelle categorie 1 e 2. Completano l’albo d’oro Gabriella Lomuzio (Dauno Foggia, cat. 3) e Adriana Albini (Brianzascherma, cat. 4).

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I risultati della spada Maschile

Nella spada maschile, vittorie per Fabio Giovanni Barbara (Bresso, cat. 0), Andres Marcel Carrillo Ayala (Bari, cat. 1), Gabriele Vincenzi (Koala, cat. 2), Luca Magni (Pistoia, cat. 3) e Roberto Di Matteo (Altotevere, cat. 4). En plein per Simonelli, De Cicco, Colaiacomo, Magni e Di Matteo, che bissano il titolo nazionale con la Coppa Italia Master.

Campionati Italiani Master | Riccione, 2 maggio 2026

Sciabola femminile categoria 0

Classifica (18): 1. Giulia Simonelli (Club Scherma Roma), 2. Roberta Annicchiarico (CH4 Sporting), 3. Venere Pia Rigano (CH4 Sporting), 3. Marina Savona (Il Discobolo Sciacca)

Sciabola femminile categoria 1

Classifica (8): 1. Veronica De Cicco (Petrarca Scherma), 2. Giulia Terzani (San Giusto Scherma), 3. Maria Teresa Dell’Aquila (CH4 Sporting), 3. Tania Pesando (CH4 Sporting)

Sciabola femminile categoria 2

Classifica (12): 1. Daniela Colaiacomo (Accademia d’Armi Musumeci Greco), 2. Martina Ganassin (Accademia d’Armi Musumeci Greco), 3. Martina Gianecchini (Petrarca Scherma), 3. Donatella Siracusano (Club Scherma Roma)

Sciabola femminile categoria 3

Classifica (12): 1. Gabriella Lomuzio (Dauno Foggia), Claudia Bandieri (Petrarca Scherma), 3. Myako De Rose (Fides Livorno), 3. Rosangela Topatigh (Petrarca Scherma)

Sciabola femminile categoria 4

Classifica (4): 1. Adriana Albini (Brianzascherma), 2. Iris Gardini (Club Scherma Ariminum), 3. Marinella Garzini (Polisportiva Scherma Bergamo), 3. Antonella Parpaiola (Petrarca Scherma)

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Spada maschile categoria 0

Classifica (129): Fabio Giovanni Barbara (Scherma Bresso), 2. Giovanni Battista Buzzi (Canottieri Casale), 3. Alexei Efrosinin (Circolo Schermistico Forlivese), 3. Ognjen Ristic (Comini Padova)

Spada maschile categoria 1

Classifica (62): 1. Andres Marcel Carrillo Ayala (Club Scherma Bari), 2. Federico Bollati (Scherma Bresso), 3. Andrea Ufficiali (Circolo Scherma Imola), 3. Simone Baroglio (Canottieri Casale)

Spada maschile categoria 2

Classifica (85): 1. Gabriele Vincenzi (Club Scherma Koala), 2. Carlo Rota (Bergamasca Scherma),3. Giovanni Antonio De Bernardi (Club Scherma Legnano), 3. Paolo Salamandra (Accademia Scherma Pinerolo)

Spada maschile categoria 3

Classifica (72): 1. Luca Magni (Scherma Pistoia), 2. Giovanni Tulumello (Pro Novara Scherma), 3. Marco Bosio (Scherma Brescia), 3. Eugenio Attilio Russo (CUS Catania)

Spada maschile categoria 4

Classifica (19): 1. Roberto Di Matteo (Scherma Altotevere), 2. Denis Antonioli (Club Scherma Koala), 3. Leonardo Fabiano (Pro Patria et Libertate Busto Arsizio), 3, Leonardo Donato Patti (CDS Liguria Genova)