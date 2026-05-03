Baku, le Farfalle conquistano il bronzo: oggi le Cross Battles in diretta su SportFace e Prime Video

L’Italia della ritmica si prende un altro podio a Baku. Nella giornata dedicata ai gruppi Senior, le azzurre conquistano la medaglia di bronzo nella finale alle 5 palle, confermandosi tra le migliori formazioni della European Cup. Oggi, domenica, l’attenzione si sposta sulle Cross Battles, in programma dalle 9.50 su Sportface e Prime Video.

Bronzo alle 5 palle, ottavo posto nel misto

Il gruppo italiano composto da Chiara Badii, Serena Ottaviani, Bianca Vignozzi, Sasha Mukhina, Sofia Sicignano e Gaia Pozzi ha chiuso la finale alla 5 palle con il punteggio di 25.650, frutto di una difficoltà da 12.5, esecuzione da 6.200 e artistico da 6.950, senza penalità. Davanti alle azzurre si sono piazzate Israele, con 26.400, e Bielorussia, argento con 26.150.

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Nella finale mista con 3 cerchi e 4 calzette, invece, le ragazze guidate da Germana Germani e Monia Di Matteo hanno terminato all’ottavo posto con 21.750, pagando qualche imprecisione ma restando comunque tra le migliori 8.

Cross Battles: Raffaeli, Dragas e il gruppo azzurro in pedana oggi

Le buone notizie non si fermano al bronzo. L’Italia ha centrato anche l’accesso alle Cross Battles dei gruppi, chiudono quinta nella combinata con 47.400. Oggi il sestetto azzurro affronterà una sfida durissima contro la Russia.

Spettacolo anche nel tabellone individuale: Sofia Raffaeli incrocia la rumena Lica, mentre Tara Dragas se la vedrà con la turca Emir. Ora non contano più i margini accumulati, ma la capacità di reggere lo scontro diretto. Tradotto: niente calcoli, solo pedana, nervi e precisione.