Coppa Italia Para Climbing 2026: la tappa conclusiva a Roma, rivivi l’evento su Sportface

Oggi si è svolta la tappa conclusiva della Coppa Italia Para Climbing 2026 a Roma: rivivi l’evento su Sportface TV

Si è chiusa a Roma la terza e decisiva tappa della Coppa Italia Para Climbing 2026, con l’assegnazione dei titoli di circuito al termine di una stagione intensa e ricca di emozioni. Le classifiche si sono giocate sul filo dei dettagli, specchio fedele di un movimento in piena ascesa tecnica e numerica.

Il circuito, articolato in tre appuntamenti di alto profilo, ha offerto spettacolo e contenuti di grande valore, permettendo agli atleti di misurarsi con continuità e consolidare un percorso sportivo sempre più strutturato. E in netta crescita rispetto al passato.

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La prova romana ha premiato non solo l’estro del singolo giorno, ma la concretezza di chi sa mantenere standard elevati per tutta l’annata.

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Le dichiarazioni dopo la Coppa Italia Para Climbing

“Il Para Climbing è uno dei settori più vitali del nostro movimento – ha sottolineato il Presidente FASI Davide Battistella –. Questo circuito conferma il valore sportivo e umano dei nostri atleti e la bontà della linea federale su sviluppo e inclusione”.

Condivide il quadro il Direttore Tecnico Cristina Cascone: “Il livello espresso è estremamente incoraggiante. Stiamo plasmando un gruppo sempre più competitivo, con gli occhi già puntati sui massimi palcoscenici. L’ingresso nel programma paralimpico di Los Angeles 2028 è un’opportunità storica”.

Con il sipario sulla Coppa Italia, il Para Climbing italiano volge lo sguardo ai prossimi obiettivi, pronto a trasformare questa stagione di maturazione in un trampolino di lancio verso le grandi sfide internazionali.