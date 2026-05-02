Coppa del Mondo Fioretto: trionfo Italia con 5 medaglie a Istanbul!

Nella Coppa del Mondo di fioretto, di scena a Istanbul, l’Italia ha fatto la parte della protagonista: ben 5 medaglie per gli Azzurri a Istanbul

Il fioretto italiano scrive una pagina da antologia: nella tappa turca di Coppa del Mondo risuona solo l’Inno di Mameli, con un bottino da capogiro di due ori, un argento e due bronzi.

Filippo Macchi trionfa nella prova maschile battendo in finale il russo Barannikov (15-8), mentre Martina Favaretto vince il derby azzurro contro la capitana Arianna Errigo (15-14 all’ultima stoccata). Sul podio salgono anche Tommaso Marini e Giuseppe Franzoni, bronzi nella gara uomini.

Si tratta del sesto podio in Coppa del Mondo e seconda vittoria in carriera per Filippo Macchi, tornato al successo dopo il Grand Prix di Lima 2025. Il pisano delle Fiamme Oro ha dominato il tabellone: dopo i successi su Matsuyama e Chamley-Watson (entrambi 15-8), ha regolato il campione del mondo Choi (15-11) e l’americano Olivares con un perentorio 15-3. In semifinale ha liquidato Marini (15-4), prima della finale chiusa con autorità contro Barannikov.

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Ma c’è anche il bronzo di Tommaso Marini (13° podio in carriera) e soprattutto la storica prima di Giuseppe Franzoni: il 22enne delle Fiamme Gialle, reduce dalle qualificazioni, ha eliminato uno a uno avversari blasonati, incluso il campione europeo Bianchi nel derby vinto 15-14, coronando il sogno con il primo podio assoluto in Coppa del Mondo.

Favaretto super: Errigo entra nella leggenda

Nella gara femminile, Martina Favaretto centra il secondo oro consecutivo – si tratta addirittura del terzo stagionale – superando Errigo in un finale al cardiopalma. Per la veneta è il 19esimo podio in carriera; per la capitana, sconfitta solo all’ultima stoccata, arriva la 63esima medaglia nel circuito, ennesimo capitolo di una storia infinita.

Ora l’attenzione si sposta sulle gare a squadre: domani l’Italia, forte di questo show, cercherà di completare l’opera con i quartetti guidati dal CT Simone Vanni.

Coppa del Mondo di fioretto maschile

Classifica (258): 1. Filippo Macchi (ITA), 2. Egor Barannikov (AIN), 3. Tommaso Marini (ITA), 3. Giuseppe Franzoni (ITA)

Gli altri italiani: 10. Guillaume Bianchi, 21. Giulio Lombardi, 27. Tommaso Martini, 42. Edoardo Luperi, 58. Damiano Rosatelli, 75. Davide Filippi, 106. Alessio Foconi, 117. Damiano Di Veroli, 121. Emanuele Iaquinta

Coppa del Mondo di fioretto femminile

Classifica (198): 1. Martina Favaretto (ITA), 2. Arianna Errigo (ITA), 3. Pauline Ranvier (FRA), 3. Vladislava Peniushkina (AIN)

Le altre italiane: 5. Anna Cristino, 9. Martina Batini, 13. Alice Volpi, 16. Carlotta Ferrari, 20. Martina Sinigalia, 27. Francesca Palumbo, 38. Matilde Molinari, 49. Aurora Grandis, 63. Elena Tangherlini, 75. Giulia Amore