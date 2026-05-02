GP Miami, Sprint: doppietta McLaren, Antonelli penalizzato. Leclerc a podio

Charles Leclerc si è piazzato al terzo posto nella gara Sprint di Miami: tornano alla grande le McLaren con una doppietta, Antonelli viene penalizzato

La Ferrari non molla e resta comunque tra le prime nella gara Sprint che si è conclusa pochi minuti fa. Charles Leclerc si è piazzato al terzo posto dopo una buona prova, mentre Lewis Hamilton è rimasto lontano dai primi, terminando la gara al settimo posto.

A brillare, invece, sono le McLaren: ha vinto Lando Norris davanti a Oscar Piastri certificando la grande crescita della scuderia dopo la pausa. Ora sarà davvero difficile tornare davanti a loro.

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Antonelli penalizzato nella gara Sprint a Miami: cosa è successo

In attesa di qualifiche e gara, non è andato bene finora il weekend di Miami per Kimi Antonelli. Il pilota italiano aveva chiuso al quarto posto, ma poi è stato penalizzato per track limits, quindi per aver superato più volte le linee bianche del tracciato.

Antonelli resta comunque primo con 75 punti nella classifica piloti, nonostante la penalità gli sia costata due punti. Di seguito tutti i piazzamenti e i tempi della Sprint.

Classifica Sprint Miami

1 Lando Norris (McLaren)

2 Oscar Piastri (McLaren) +3.766

3 Charles Leclerc (Ferrari) +6.251

4 George Russell (Mercedes) +12.951

5 Max Verstappen (Red Bull Racing) +13.639

6 Kimi Antonelli (Mercedes) +13.777

7 Lewis Hamilton (Ferrari) +21.665

8 Pierre Gasly (Alpine) +30.525

9 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +35.346

10 Franco Colapinto (Alpine) +36.970

11 Gabriel Bortoleto (Audi) +48.438

12 Esteban Ocon (Haas F1 Team) +56.972

13 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +57.365

14 Carlos Sainz (Williams) +58.504

15 Liam Lawson (Racing Bulls) +59.358

16 Fernando Alonso (Aston Martin) +76.067

17 Sergio Perez (Cadillac) +76.691

18 Lance Stroll (Aston Martin) +77.626

19 Alexander Albon (Williams) +88.173