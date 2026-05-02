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Formula 1 Motori

GP Miami, Sprint: doppietta McLaren, Antonelli penalizzato. Leclerc a podio

Alessandro Basta
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Ferrari Leclerc
Charles Leclerc, Ferrari (IPA Agency) - sportface.it

Charles Leclerc si è piazzato al terzo posto nella gara Sprint di Miami: tornano alla grande le McLaren con una doppietta, Antonelli viene penalizzato

La Ferrari non molla e resta comunque tra le prime nella gara Sprint che si è conclusa pochi minuti fa. Charles Leclerc si è piazzato al terzo posto dopo una buona prova, mentre Lewis Hamilton è rimasto lontano dai primi, terminando la gara al settimo posto.

A brillare, invece, sono le McLaren: ha vinto Lando Norris davanti a Oscar Piastri certificando la grande crescita della scuderia dopo la pausa. Ora sarà davvero difficile tornare davanti a loro.

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Antonelli penalizzato nella gara Sprint a Miami: cosa è successo

In attesa di qualifiche e gara, non è andato bene finora il weekend di Miami per Kimi Antonelli. Il pilota italiano aveva chiuso al quarto posto, ma poi è stato penalizzato per track limits, quindi per aver superato più volte le linee bianche del tracciato.

Antonelli primo piano

Antonelli è stato penalizzato a Miami (IPA Agency) – sportface.it

Antonelli resta comunque primo con 75 punti nella classifica piloti, nonostante la penalità gli sia costata due punti. Di seguito tutti i piazzamenti e i tempi della Sprint.

Classifica Sprint Miami

1 Lando Norris (McLaren)
2 Oscar Piastri (McLaren) +3.766
3 Charles Leclerc (Ferrari) +6.251
4 George Russell (Mercedes) +12.951
5 Max Verstappen (Red Bull Racing) +13.639
6 Kimi Antonelli (Mercedes) +13.777
7 Lewis Hamilton (Ferrari) +21.665
8 Pierre Gasly (Alpine) +30.525
9 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +35.346
10 Franco Colapinto (Alpine) +36.970
11 Gabriel Bortoleto (Audi) +48.438
12 Esteban Ocon (Haas F1 Team) +56.972
13 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +57.365
14 Carlos Sainz (Williams) +58.504
15 Liam Lawson (Racing Bulls) +59.358
16 Fernando Alonso (Aston Martin) +76.067
17 Sergio Perez (Cadillac) +76.691
18 Lance Stroll (Aston Martin) +77.626
19 Alexander Albon (Williams) +88.173

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