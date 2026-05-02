Volley femminile, grande delusione per Conegliano: addio alla finale di Champions dallo 0-2

Le ragazze di Conegliano sono arrivate a un passo dalla finale Champions League: il VakifBank Istanbul rimonta e elimina le italiane

Nel volley, come nello sport, si vince e si perde e stavolta la grande delusione di uscire a un passo dal titolo è toccata a Conegliano. Le azzurre sembravano poter arrivare in finale senza troppi problemi, ma poi è successo l’imponderabile.

La squadra italiana dominava e aveva vinto i primi due set. Addirittura, è arrivata sul 24-22 nel terzo parziale aveva due match-point consecutivi.

Ma al cospetto di 8.200 tifosi della Ulker Sports Hall, il VakifBank Istanbul ha compiuto l’impresa: rimonta da 22-24 a 29-27, strappa il quarto set (25-23) e chiude il tie-break 15-11 dopo 144 minuti di battaglia.

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Il risultato finale è da antologia, ma stavolta non per il club italiano: 3-2 per le turche (22-25, 18-25, 29-27, 25-23, 15-11) e Conegliano fuori a un passo dalla finale di Champions League.

La clamorosa rimonta ai danni di Conegliano

La svolta arriva dalle stelle: Tijana Boskovic (34 punti) e Marina Markova (31) trascinano la corazzata turca, supportate dalla regia lucida di Cansu Ozbay e dal muro di Zehra Gunes (9 punti). Conegliano, detentrice degli ultimi due titoli europei, non regge l’urto emotivo: Isabelle Haak e Gabi (20 punti a testa) e Zhu Ting (17) lottano, ma la ricezione vacilla nei momenti decisivi e la panchina di Santarelli non trova la soluzione.

Per le venete è un risveglio brusco: dopo lo scudetto, svanisce anche il sogno del “tris” europeo. Ora resta la finale per il terzo posto. Per il VakifBank, invece, si apre la strada verso Vienna: domenica 3 maggio (ore 19) sfiderà la vincente tra Scandicci ed Eczacibasi. Per coach Guidetti è la settima occasione di alzare la Champions League.

Il VakifBank ha dimostrato carattere e cinismo: quando serve, Boskovic trova ancora l’impossibile. La finale promette spettacolo.