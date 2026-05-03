Fioretto a squadre a caccia di medaglie a Istanbul, sciabola femminile in pedana a Incheon

Domenica di grande scherma internazionale per l’Italia, impegnata su due fronti. A Istanbul va in scena la giornata decisiva della Coppa del Mondo di fioretto maschile e femminile a squadre, con gli azzurri e le azzurre pronti a tirare per le medaglie. In contemporanea, a Incheon, in Corea del Sud, spazio alle qualificazioni del Grand Prix di sciabola.

A Istanbul il fioretto a squadre cerca il podio

Sulle pedane turche si entra nel momento più caldo della competizione. Dopo le fasi preliminari e la grande affermazione di ieri (CLICCA QUI per rileggere i risultati del sabato), fiorettisti e fiorettiste affrontano la giornata clou delle gare a squadre, quella in cui il tabellone porta fino alla zona medaglie.

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Per il fioretto azzurro si tratta di un appuntamento importante, sia per il valore della tappa di Coppa del Mondo sia per il punto dei punti in palio nel percorso internazionale della stagione. La Federazione Italiana Scherma ha messo a disposizione il link per seguire in tempo reale i risultati di Instabul.

Sciabola femminile e maschile, qualificazioni nel GP di Incheon

Non solo fioretto. In Corea del Sud, infatti, sciabolatrici e sciabolatori sono impegnati nelle qualificazioni della gara individuale del Grand Prix di Incheon. Un prova complessa, con tabelloni di alto livello e margini d’errore ridottissimi: nel circuito internazionale, basta una stoccata per cambiare il senso di una giornata.

Anche per i risultati di Incheon la Federschema consente di seguire l’andamento degli Azzurri tramite i risultati live. Tra Istanbul e Incheon, dunque, la scherma azzurra vive una domenica importante: fioretto a squadre a caccia di podi, con la sciavola invece al lavoro per costruire il proprio cammino nel tabellone principale.