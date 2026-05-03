F1, GP Miami 2026: Antonelli parte in pole, Leclerc e Ferrari sognano il colpo

Il GP di Miami 2026 scatterà oggi, domenica 3 maggio, alle 19.00 italiane, con tre ore d’anticipo rispetto al programma iniziale a causa del rischio di forte temporali sulla città della Florida. In prima fila ci sarà Kimi Antonelli, autore della pole position, davanti a Max Verstappen, terzo Charles Leclerc, pronto a giocarsi le sue carte con la Ferrari.

Antonelli, partenza decisiva per difendere la pole

Per Antonelli il momento chiave sarà lo start. Il giovane pilota bolognese ha dimostrato grande velocità sul giro secco, battendo ancora una volta George Russell in qualifica e confermando la propria crescita nella corsa al titolo. La partenza, però, resta il punto da sistemare: anche nella Sprint di sabato l’uscita dai blocchi non è stata perfetta, prima del sesto posto finale condizionato dalla penalità del track limits.

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La Mercedes, pur non avendo più la superiorità netta di inizio stagione, può comunque puntare alla vittoria, ma Antonelli dovrà difendersi subito da Verstappen, mai così competitivo in questo 2026.

Ferrari ci crede con Leclerc, attenzione alle McLaren

La gara resta apertissima. Leclerc scatterà dalla terza posizione e può provare a inserirsi nella lotta per il successo, soprattutto perché la SF-26 sembra più efficace sul passo gara che in qualifica. Alle sue spalle partirà Lando Norris, reduce dalla vittoria nella Sprint insieme alla McLaren di Oscar Piastri, settimo in griglia. In mezzo anche Russell e Hamilton, entrambi chiamati a una reazione dopo qualifiche non ideali.

Miami, quindi, promette una gara tattica e nervosa: Antonelli ha la pole, ma dietro c’è una fila di pretendenti con il coltello tra i denti. E inF1, si sa, la pole è un invito elegante, non una garanzia.