Sinner vola in finale a Miami: Zverev gioca bene, ma l’azzurro serve da fenomeno

Jannik Sinner continua la sua corsa senza frenate e si prende anche la final del Masters 1000 di Miami. Il tennista azzurro ha superato Alexander Zverev in due set, 6-3, 7-6, al termine di una semifinale di alto livello durata un’ora e 53 minuti. Per Sinner si tratta della sedicesima vittoria consecutiva, con una striscia di 32 set vinti di fila, numeri che raccontano perfettamente il momento straordinario che sta vivendo. In finale troverà il ceco Jiri Lehecka, alla sua prima finale in un Masters 1000.

Il primo set indirizzato con qualità e personalità

L’inizio non è stato semplicissimo per l’azzurro, costretto a gestire subito qualche situazione delicata nei propri turni di battuta. Sinner, però, ha avuto il merito di non scomporsi, salvando anche una palla break e alzando poi progressivamente il livello del proprio tennis.

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Il momento che ha cambiato il primo parziale è arrivato nel quarto game, quando Sinner ha trovato il break grazie a un tennis più aggressivo e profondo, lasciando a Zverev senza vere contromisure. Da lì in avanti entrambi hanno tenuto con relativa sicurezza il servizio, ma Sinner ha mostrato maggiore lucidità nei momenti chiave. chiudendo il set sul 6-3 senza concedere spazio al tedesco.

Il tie-break chiuso da campione e una servizio devastante

Nel secondo set l’equilibrio è stato ancora più marcato, con entrambi solidi nei turni di battuta e poche occasioni concrete in risposta. Sinner ha avuto una palla break nel quinto game e altre due nel nono, senza però riuscire a trasformarle, mentre Zverev ha avuto una chance nell’ottavo gioco, annullata dall’azzurro.

Si è arrivato così al tie break, dove Jannik ha fatto la differenza con freddezza e potenza. Decisivo anche il rendimento al servizio: 15 ace, addirittura sei consecutivi nel finale del secondo set, 79% di punti vinto con la prima e 28 vincenti complessivi. Zverev ha tenuto il livello alto, ma nei passaggi decisivi Sinner è stato semplicemente superiore.