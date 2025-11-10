Esordio vincente per Jannik Sinner a Torino: alle ATP Finals di Torino l’italiano ha superato in due set Auger-Aliassime. Di seguito i dettagli.

Jannik Sinner alla prima di Torino ha portato a casa una preziosa vittoria. Le ATP Finals sono per l’italiano un posto speciale e vincere contro Auger-Aliassime gli ha dato sicuramente ulteriore carica.

Sinner trova la prima vittoria alle Finals 2025: Auger-Aliassime superato per 7-5, 6-1

Jannik Sinner non ha sbagliato all’esordio di Torino e ha superato Auger-Aliassime con il risultato di 7-5, 6-1. La gara è durata in totale circa 1 ora e 40 minuti, anche per un problema al polpaccio che ha colpito il canadese quasi al termine del primo set. Mercoledì l’altoatesino se la vedrà invece con Zverev.

Dopo la vittoria, Sinner ha dichiarato: “Sono contento di essere qui, un posto speciale per me. Ogni anno è diverso, il primo set è stata tosta poi Auger ha avuto un problema fisico. Il livello è stato alto, sono partito bene. Sono contento che ci sia anche Musetti e Bolelli/Vavassori, c’è tanta Italia e siamo contenti”.

Poi ha aggiunto: “Mi sono portato a casa il feeling di stare qui, ci siamo adattati. Il gruppo è difficile, tutti grandi battitori e serve tanta concentrazione. Oggi lo ero, sono contento e vediamo la prossima”.