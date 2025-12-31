Inter e Milan per lo scambio: Chivu scarica già il nuovo acquisto

Inter e Milan sono due grandi rivali praticamente da sempre, e quindi è normale che i paragoni si sprechino fra nerazzurri e rossoneri.

Inter e Milan sono due squadre assolutamente storiche e simboliche non soltanto per la città di Milano, ma anche per l’Italia e l’Europa intera.

Due club che hanno contribuito attivamente a fare la storia del calcio, senza contare che nerazzurri e rossoneri hanno dato vita nel corso del tempo a una rivalità straordinaria e a confronti fantastici fra i giocatori di entrambe le parti. Da Kakà a Crespo, da Cafu a Maicon, da Maldini a Zanetti, da Ronaldinho a Eto’o.

Adesso sono passati tanti anni veramente da quando i giocatori precedentemente citati hanno gicoato per Inter e Milan, in ogni caso il ‘gioco dei paragoni’ prosegue ancora oggi e anche con le rose attuali. Proprio di questo abbiamo deciso di parlare all’interno di questo articolo, visto e considerato che nelle ultime ore hanno creato un dibattito veramente acceso da considerare.

Inter-Milan, continua il gioco dei paragoni: i dettagli

Continua il gioco dei paragoni in riferimento all’Inter e al Milan, come dimostrato nell’ultima puntata di TV Pressing, in cui ci sono state diverse discussioni in riferimento alle qualità degli interpreti di nerazzurri e rossoneri. Sandro Sabatini ha esordito dicendo che per lui nell’Inter attuale giocherebbero soltanto Maignan, Modric e Rabiot. Riccardo Trevisani, in questo senso, ha dichiarato: “Aggiungerei Saelemaekers per Luis Henrique, una cosetta. E siamo già a quattro su 11″.

Pure Fabrizio Biasin ha voluto dare la sua opinione in merito, dichiarando che pure Pulisic andrebbe considerato in questo contesto, visto che a suo dire potrebbe giocare in tutte le squadre presenti nel mondo. Nonostante queste affermazioni, Sabatini rimane convinto che la rosa di Inter e Napoli rimanga superiore a quella del Milan, che nel corso di questa stagione – in seguito all’eliminazione in Coppa Italia e Supercoppa Italiana – giocherà praticamente soltanto una partita a settimana.

Come detto, quando Inter e Milan si trovano al vertice della Serie A, i dibattiti aumentano a dir poco. In qualsiasi modo stiano le cose, è perfettamente normale che sia così. Stiamo parlando, dopotutto, di due formazioni storiche e simboliche che anche nel 2025/26 sono piene di calciatori talentuosi, esperti, carismatici e pronti a tutto pur di regalare nuove vittore e rinnovate soddisfazioni ai propri tifosi. Per quanto riguarda la vincitrice della Serie A a maggio 2026, di tempo per scoprirlo ce n’è sicuramente parecchio.