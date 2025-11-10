Musetti scende in campo a Torino per l’esordio e affronta Fritz ma non riesce ad evitare la sconfitta: esordio amaro per l’azzurro alle ATP Finals.

Le ATP Finals di Torino sono ufficialmente cominciate e quest’oggi ha esordito nell’importante appuntamento italiano anche Lorenzo Musetti. Un esordio amaro però per lui perché Fritz si è imposto vincendo due set.

Fritz non lascia scampo a Musetti: le ATP Finals di Torino partono in salita per l’azzurro

Dopo Atene e la rinuncia di Novak Djokovic, Lorenzo Musetti è ufficialmente approdato a Torino ma l’esordio non è stato positivo. Taylor Fritz si è infatti imposto con due set e con il risultato di 6-3, 6-4, in un’ora e quarantadue minitu.

Nella prossima – e seconda – giornata Musetti se la vedrà con Alex De Minaur che nel suo debutto ha invece perso con Carlos Alcaraz, tornato quest’oggi numero 1 del mondo nella classifica ranking. Questa sera, intorno alle 20:30, esordio anche per Jannik Sinner che se la vedrà con Auger-Aliassime.