Sinner vince Montecarlo 2026: batte Alcaraz 7-6 6-3, 27° titolo e ritorno al numero uno del mondo

L’altoatesino vince il quarto Masters 1000 consecutivo dopo Parigi, Indian Wells e Miami. Primo Big Title sulla terra battuta per Jannik, che entra nella storia: dopo il Sunshine Double, anche Montecarlo nella stessa stagione. Lo aveva fatto solo Djokovic nel 2015

Jannik Sinner è il campione del Masters 1000 di Montecarlo 2026. L’altoatesino batte Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6 (5) 6-3 in due ore e 15 minuti di gioco sulla terra rossa del Principato di Monaco, conquistando il 27° titolo della sua carriera e tornando al primo posto della classifica ATP.

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Un’impresa da storia del tennis

Si tratta dell’ottavo titolo Masters 1000 per Sinner, il quarto consecutivo dopo Parigi indoor, Indian Wells e Miami. Il 24enne di San Candido entra così nella storia: vincere Indian Wells, Miami e Montecarlo nella stessa stagione è un’impresa riuscita, dal 1990 ad oggi, solo a Novak Djokovic nel 2015. È inoltre il primo Big Title sulla terra battuta per Jannik, superficie che nel 2025 lo aveva visto cedere proprio ad Alcaraz in finale sia agli Internazionali d’Italia che al Roland Garros. Il secondo titolo complessivo sulla terra rossa, dopo l’ATP 250 di Umago 2022.

Il match: primo set tirato, secondo dominato

La finale si è aperta con un primo set combattuto, risolto al tie-break (7-5) in favore di Sinner. Nel secondo parziale l’altoatesino ha alzato ulteriormente il livello, vincendo 6-3 e portando a casa il trofeo senza lasciare scampo allo spagnolo, nonostante le condizioni di gioco rese difficili dal vento.

Le parole di Sinner

“Non saprei come commentare questa settimana. Siamo arrivati qui per accumulare più partite possibili sulla terra battuta, soprattutto in vista dei prossimi grandi tornei. Oggi il livello è stato molto alto, soprattutto per le condizioni di gioco difficili, a causa del vento che continuava a cambiare.” Il campione ha poi aggiunto: “Tornare numero uno è importante, ma la classifica è secondaria adesso. Sono contento di aver vinto un torneo importante sulla terra rossa. Questo trofeo vuol dire tanto per me.” Un pensiero anche per il rivale: “Congratulazioni ad Alcaraz e al suo team. Incontrarlo nelle finali è sempre speciale. Ringrazio il mio team e tutto il pubblico: giocare qui è un sogno e mi sono sentito come in Italia.”

Le parole di Alcaraz

Sportivo nella sconfitta lo spagnolo: “È impressionante quello che sta facendo Sinner. Vincere il Sunshine Double e Montecarlo è veramente difficile. Non è stato il finale che volevo, ma mi sono goduto ogni singolo giorno qui a Montecarlo. È uno dei tornei più belli che giochiamo e sono contento di essere arrivato sino in finale.”

Prossimi impegni: Alcaraz a Barcellona, Sinner a riposo

Alcaraz tornerà in campo la prossima settimana nell’ATP 500 di Barcellona, mentre Sinner si prenderà alcuni giorni di riposo prima di preparare i prossimi impegni sulla terra battuta.