MotoGP, Fernandez vince la Sprint del Mugello: tripletta Aprilia davanti a Di Giannantonio

Lo spagnolo del team Trackhouse conquista la Sprint Race del Gran Premio d’Italia davanti a Jorge Martin. Terzo posto per Fabio Di Giannantonio, mentre Bezzecchi paga una partenza difficile dopo la pole position conquistata in qualifica.

Raul Fernandez firma la sua impresa al Mugello e conquista la Sprint Race del Gran Premio d’Italia 2026, settimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Il pilota spagnolo del team Trackhouse-Aprilia ha preceduto sul traguardo Jorge Martin, completando una splendida doppietta per la casa di Noale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Fernandez perfetto nella Sprint

Dopo essere scattato dalla prima fila, Fernandez ha sfruttato al meglio le proprie opportunità, costruendo progressivamente un vantaggio che gli ha consentito di tagliare il traguardo con circa un secondo di margine sull’Aprilia ufficiale di Jorge Martin.

A completare il podio è stato Fabio Di Giannantonio, autore di una gara molto solida in sella alla Ducati VR46, confermandosi tra i protagonisti del weekend toscano.

Bezzecchi spreca la pole

Grande delusione per Marco Bezzecchi. L’italiano, autore del record della pista in qualifica e partito dalla pole position, è stato penalizzato da uno scatto non perfetto e non è riuscito a inserirsi nella lotta per la vittoria.

Il pilota Aprilia ha chiuso ai piedi del podio in quarta posizione, mantenendo comunque segnali incoraggianti in vista della gara lunga di domenica.

Bagnaia solo settimo

Alle spalle di Bezzecchi si è classificato Marc Marquez, quinto con la Ducati ufficiale nonostante le condizioni fisiche non ottimali. Sesta posizione per Fermin Aldeguer, mentre Francesco Bagnaia non è andato oltre il settimo posto.

Completano la top ten Ai Ogura, Pedro Acosta e Diogo Moreira.

Domani Bezzecchi partirà ancora davanti a tutti

Nella gara di domenica Marco Bezzecchi scatterà nuovamente dalla pole position grazie al record della pista ottenuto nelle qualifiche.

La prima fila sarà interamente targata Aprilia con Raul Fernandez secondo e Jorge Martin terzo, mentre Marc Marquez aprirà la seconda fila davanti a Fermin Aldeguer e Francesco Bagnaia.