Sinner batte ancora una volta De Minaur: nonostante qualche problema fisico, l’italiano approda in finale per la terza volta consecutiva a Pechino.

Jannik Sinner conquista l’ennesima finale stagionale. A Pechino è la terza volta consecutiva che l’italiano riesce a conquistare l’ultimo atto del torneo. All’ATP 500 di Pechino contro l’australiano Alex de Minaur, l’altoatesino ha anche accusato un problema fisico ma ha poi stretto i denti e conquistato la finale.

Sinner va in finale all’ATP 500 di Pechino: in semifinale superato De Minaur

Jannik Sinner ha, nel corso della semifinale, accusato un problema muscolare al gluteo sinistro che lo ha messo in difficoltà nel secondo set. Ha però poi stretto i denti e conquistato la finale. Il punteggio del match 6-3, 4-6, 6-2: l’australiano è stato superato dopo circa due ore e mezza. Si è trattato dell’11° trionfo contro il rivale in carriera.

Sinner ha conquistato così la sua trentesima finale in carriera, la terza a Pechino. Non resta che attendere per scoprire chi troverà in finale: lo attende uno tra Tien o Medvedev nell’ultimo atto del torneo che si giocherà nella giornata di domani alle ore 8:00.