Sinner spiazza tutti, la reazione improvvisa lascia a bocca aperta

Una tennista nelle ultime ore racconta un episodio inedito relativo all’attuale numero due al mondo Jannik Sinner.

Ancora deve cominciare ufficialmente la sua stagione ma c’è sempre grande curiosità attorno al campione di tennis Jannik Sinner. L’azzurro ha vissuto un 2025 da protagonista, grandi vittorie ma anche clamorose sconfitte e senza dubbio quella più clamorosa è quella relativa alla finale del Roland Garros quando perse contro Alcaraz dopo una battaglia di cinque set. Jannik ebbe tre match point in quella gara e sembrava in controllo ma alla fine usci’ sconfitto dal match.

Sinner e la rivelazione di Marion Bartoli

L’ex tennista francese Marion Bartoli, vincitrice in passato di Wimbledon, ha raccontato un inedito su quel che accade dopo la finale del Roland Garros, una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato. La Bartoli oltre ad essere ex tennista ora è un’operatrice televisiva ed ha raccontato cosa accade quel giorno a Parigi:

“Si è sforzato di alzarsi, è venuto verso di me ed io ho pensato ‘Ma sta davvero penso di me?’. Si è avvicinato e mi sono alzata davanti a lui, che mi ha detto che era felice dei 15 giorni trascorsi insieme e delle interviste che le avevo fatto. Mi disse che non vedeva l’ora di vedermi a Wimbledon”. La reazione dopo una sconfitta ha sorpreso la Bartoli che ha sottolineato che – se fosse stata al posto di Sinner – avrebbe spaccato tutto.