Milano Cortina 2026: Mikael Kingsbury oro nel dual moguls maschile

Il canadese conquista il primo titolo olimpico della storia nel dual moguls, battendo in finale il giapponese Ikuma Horishima. Bronzo all’australiano Matt Graham, fuori a sorpresa Cooper Woods.

Mikael Kingsbury scrive una nuova pagina della storia del freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il canadese conquista la medaglia d’oro nel dual moguls maschile, disciplina al debutto olimpico, imponendosi nella finalissima contro il giapponese Ikuma Horishima.

Dopo l’argento conquistato nella gara individuale delle gobbe alle spalle dell’australiano Cooper Woods, Kingsbury si prende la rivincita e torna sul gradino più alto del podio.

Le semifinali

Con Cooper Woods, campione olimpico delle gobbe, già eliminato agli ottavi di finale, nella prima semifinale Kingsbury ha superato il giapponese Takuya Shimakawa con un netto 33-2.

Nell’altra semifinale Ikuma Horishima ha avuto la meglio sull’australiano Matt Graham con il punteggio di 20-15, conquistando così l’accesso alla finale per l’oro.

La finale

Nell’atto conclusivo Kingsbury si è reso protagonista di una run perfetta, imponendosi 30-5 su Horishima e conquistando la medaglia d’oro, complice anche un errore del giapponese che non ha completato il secondo salto.

Per il canadese si tratta del secondo oro olimpico, a otto anni dal trionfo di PyeongChang, e della quinta medaglia ai Giochi, risultato che lo rende il più vincente nella storia del freestyle in ambito olimpico.

La medaglia di bronzo è andata all’australiano Matt Graham, che ha superato Takuya Shimakawa nella finale per il terzo posto con il punteggio di 20-15.

Per l’Australia si tratta della seconda medaglia nella specialità dopo l’oro femminile conquistato da Jakara Anthony.

Jonas Hasler fuori nella qualificazione dello slopestyle

Nella qualificazione dello snowboard slopestyle il rossocrociato Jonas Hasler, alla prima partecipazione ai Giochi, ha chiuso al 19° posto mancando l’accesso alla fase finale.

È avanzato invece il campione olimpico in carica Su Yiming con 72,78 punti, mentre il miglior punteggio della manche è stato firmato dal neozelandese Dane Menzies con 86,06.