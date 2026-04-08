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Tennis

Sinner si ritira dal doppio a Monte-Carlo: Andreozzi e Guinard ai quarti per walkover

Franz Monaco
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Tennis Rolex Paris Masters
Zizou Bergs and Jannik Sinner during the Rolex Paris Masters 1000 ATP tennis tournament at the La Defense Arena on October 29, 2025, in Paris, France. Photo by Victor Joly/ABACAPRESS.COM

L’azzurro e Zizou Bergs lasciano il torneo di doppio per concentrarsi sugli ottavi di finale del singolare. Il Masters 1000 in diretta su Sky Sport e NOW.

Jannik Sinner non disputerà il match degli ottavi di finale del torneo di doppio al Masters 1000 di Monte-Carlo. Il tennista italiano e il belga Zizou Bergs hanno infatti deciso di ritirarsi dalla competizione, rinunciando alla sfida contro la coppia composta dall’argentino Guido Andreozzi e dal francese Manuel Guinard.

Il forfait consente ad Andreozzi e Guinard di accedere direttamente ai quarti di finale grazie al walkover. La scelta è legata agli impegni nel tabellone di singolare, dove sia Sinner sia Bergs saranno impegnati negli ottavi di finale del torneo.

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Priorità al singolare

La decisione di non disputare il doppio consente ai due giocatori di concentrare energie e preparazione sui rispettivi match individuali, in una fase decisiva del torneo sulla terra rossa del Country Club del Principato di Monaco.

Il Masters 1000 di Monte-Carlo è trasmesso in diretta su Sky Sport e disponibile anche in streaming su NOW.

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