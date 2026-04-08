Sinner si ritira dal doppio a Monte-Carlo: Andreozzi e Guinard ai quarti per walkover

L’azzurro e Zizou Bergs lasciano il torneo di doppio per concentrarsi sugli ottavi di finale del singolare. Il Masters 1000 in diretta su Sky Sport e NOW.

Jannik Sinner non disputerà il match degli ottavi di finale del torneo di doppio al Masters 1000 di Monte-Carlo. Il tennista italiano e il belga Zizou Bergs hanno infatti deciso di ritirarsi dalla competizione, rinunciando alla sfida contro la coppia composta dall’argentino Guido Andreozzi e dal francese Manuel Guinard.

Il forfait consente ad Andreozzi e Guinard di accedere direttamente ai quarti di finale grazie al walkover. La scelta è legata agli impegni nel tabellone di singolare, dove sia Sinner sia Bergs saranno impegnati negli ottavi di finale del torneo.

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Priorità al singolare

La decisione di non disputare il doppio consente ai due giocatori di concentrare energie e preparazione sui rispettivi match individuali, in una fase decisiva del torneo sulla terra rossa del Country Club del Principato di Monaco.

Il Masters 1000 di Monte-Carlo è trasmesso in diretta su Sky Sport e disponibile anche in streaming su NOW.