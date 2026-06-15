Sinner si prepara per Wimbledon: allenamento speciale a Montecarlo

Jannik Sinner vuole tornare al top per Wimbledon dopo la batosta al Roland Garros: continua la preparazione a Montecarlo

La strada di Jannik Sinner verso Wimbledon si accorcia, ma la sensazione è che il numero 1 al mondo sia riuscito a recuperare dopo un tour de force terribile e il finale poco rassicurante del Roland Garros.

A pochi giorni dal via del torneo più bello del mondo, l’altoatesino è rientrato dalla vacanze e ha scelto un banco di prova d’eccezione per limare gli ultimi dettagli in vista di Wimbledon.

Il numero uno è stato immortalato durante un duro allenamento sui campi del Monte Carlo Country Club, e a fargli da sparring partner non è un tennista qualunque, ma Holger Rune, uno dei volti dell’ATP.

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Un’accoppiata esplosiva, perfetta per simulare le insidie del tour maschile. Da una parte la precisione chirurgica e il metronomo di Sinner, capace di martellare da fondocampo con costanza disarmante, dall’altra l’estro, la potenza e quella sana follia agonistica di Rune, che ha tutta l’intenzione di dare del filo da torcere ai suoi avversari.

Sinner si è allenato con Rune in vista di Wimbledon

I due si sfidano a colpi di dritto e discese a rete, sudando sotto il sole del Mediterraneo ma con la testa già proiettata sui prati londinesi.

Per l’altoatesino si tratta di un test fondamentale. La transizione dalla terra rossa all’erba richiede riflessi fulminei e un adattamento rapido delle gambe, e l’aggressività del danese è il simulatore perfetto per gli specialisti del servizio e volley che Jannik troverà.

Con la fame di chi ha già toccato il cielo e la lucidità di un veterano, Sinner carica le marce. Londra lo aspetta con il suo pubblico, e il re d’erba ha già iniziato a limare la sua corona.