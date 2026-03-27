Sinner si avvicina ad Alcaraz: quanto manca per tornare primo al mondo

Jannik Sinner si avvicina sempre di più alla prima posizione nel ranking Atp occupata da Carlos Alcaraz: il conteggio dei punti

Non è un mistero che la grande sfida del tennis mondiale in questo momento sia rappresentata da Sinner contro Alcaraz. Negli ultimi mesi, lo spagnolo è volato in vetta al ranking dopo una serie di vittorie davvero pesanti per la classifica e a livello personale.

Nelle ultime settimane, però, la situazione si sta ribaltando. Indian Wells ha dato una bella spinta all’altoatesino e ora lo sta facendo anche Miami. Nel secondo torneo Atp sul cemento americano, le cose stanno andando molto bene per l’italiano.

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Senza grossi problemi, è arrivato in semifinale dove affronterà Zverev per continua a mantenere la sua imbattibilità sul cemento in questa stagione. Se dovesse riuscire ad arrivare fino in fondo e vincere il torneo, le conseguenze sarebbero importanti per il ranking.

Sinner e la corsa al primo posto nel ranking: quanto manca

Attualmente Sinner ha 2.300 punti e si è portato all’inseguimento di Alcaraz, che resta primo con 2.950 punti. La sconfitta contro Sebastian Korda rischia di essere davvero pesante per lo spagnolo, soprattutto nel torneo che si sta svolgendo ora a Miami.

Per questo Sinner ha già accorciato e potrebbe farlo ancora. Se dovesse arrivare in finale, lo farebbe con 2550 punti, se dovesse anche vincere a Miami arriverebbe a 2.900 punti. La distanza, quindi, sarebbe solo di 50 punti!

Ciò vuol dire che il sorpasso potrebbe avvenire già nel mese di aprile e a partire dall’Atp di Montecarlo.