Sinner sfida Brooksby: a Wimbledon continua la caccia al titolo

Jannik Sinner torna protagonista a Wimbledon per il terzo turno del tabellone maschile. L’azzurro, numero 1 del mondo e del seeding, prosegue la difesa del titolo conquistato nel 2025 e oggi, venerdì 3 luglio, affronterà lo statunitense Jenson Brooksby. Il match si giocherà sul No.1 Court e sarà il secondo del programma, che inizierà alle 14.00 italiane con la sfida femminile tra Daria Kasantkina e Naomi Osaka.

Terzo turno sul No.1 Court: Sinner cerca continuità

Dopo i primi ostacoli superati nel torneo, Sinner va a caccia di un nuovo successo per avvicinarsi alla seconda settimana del Championship. Di fronte troverà Brooksby, avversario particolare per ritmo, variazioni e capacità di sporcare lo scambio. L’italiano parte favorito, ma sull’erba londinese ogni turno nasconde insidie, soprattutto contro giocatori capaci di cambiare spesso traiettorie e tempi di gioco.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Per Sinner sarà importante partire con ordine, tenere alta la percentuale di prime e comandare gli scambi senza concedere troppo campo allo statunitense.

Orario, tv e streaming: dove seguire la partita

La sfida tra Sinner e Brooksby andrà in scena dopo il match Kasatkina-Osaka, quindi l’orario esatto dipenderà dalla durata dell’incontro precedente.

La diretta tv sarà garantita da Sky Sport, con i canali specifici ancora da definire, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW.