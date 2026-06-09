Sinner lascia il San Raffaele dopo gli accertamenti: nessuna lesione significativa, Wimbledon resta l’obiettivo

Jannik Sinner ha concluso i controlli medici programmati presso l’ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore accusato al Roland Garros. Il numero uno del mondo guarda ora al recupero in vista di Wimbledon.

Sinner lascia l’ospedale dopo due giorni di controlli

Jannik Sinner ha lasciato nella tarda mattinata di oggi l’ospedale San Raffaele di Milano, dove si era sottoposto a una serie di accertamenti programmati dopo il malore accusato durante il Roland Garros.

Il campione altoatesino è stato seguito presso il padiglione Diamante della struttura milanese per verificare le sue condizioni fisiche dopo l’episodio che aveva destato preoccupazione durante lo Slam parigino.

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Il malore al Roland Garros e l’eliminazione contro Cerundolo

L’episodio risale al secondo turno del Roland Garros, quando Sinner aveva accusato un malessere che aveva inevitabilmente condizionato il prosieguo del torneo.

Il numero uno del ranking mondiale era poi stato eliminato dall’argentino Juan Manuel Cerundolo, chiudendo anzitempo la propria avventura sulla terra rossa francese.

Obiettivo Wimbledon

Le verifiche mediche erano state programmate proprio per valutare l’entità del problema e monitorare il percorso di recupero dell’azzurro.

Nei giorni scorsi lo stesso Sinner aveva rassicurato tifosi e appassionati attraverso i social, spiegando che gli esami effettuati non avevano evidenziato lesioni muscolari significative e confermando l’intenzione di prepararsi al meglio per Wimbledon, prossimo grande obiettivo della stagione.

Conclusi gli accertamenti, il tennista italiano potrà ora concentrarsi esclusivamente sul lavoro di riabilitazione e sul percorso di avvicinamento allo Slam londinese.