Sinner riparte col turbo: Svrcina travolto e terzo turno conquistato

Al Masters 1000 di Indian Wells Jannik Sinner debutta senza esitazioni: contro il qualificato ceco Dalibror Svrcina concede appena due game e chiude 6-1, 6-1 in circa un’ora.

Per il numero due del mondo non è solo una vittoria “facile”, ma un modo per ritrovare subito ritmo, precisione e soprattutto continuità mentale su un campo che spesso premia chi sa comandare gli scambi con pazienza e intensità.

Pressione costante e break in serie

L’avvio è l’unico tratto in cui Svrcina riesce a respirare: tiene il servizio sfruttando qualche sbavatura iniziale dell’azzurro. Da lì, però, la partita cambia faccia. Sinner alza il livello con un tennis di pressione: risposta profonda, accelerazioni pulite e ritmo in palleggio. Il ceco si ritrova spesso a difendere, costretto a giocare corto o a rischiare troppo.

Il risultato è un parziale che si allarga rapidamente, con palle break che arrivano a raffica e un set che prende la direzione dell’italiano senza più deviazioni, fino al 6-1 che fotografa un dominio tecnico e territoriale da parte di Sinner.

I numeri della solidità e lo sguardo al prossimo ostacolo

Le statistiche confermano la sensazione di controllo: buona percentuale di prime in campo, punti vinti alti sia con la prima sia con la seconda, e un bilancio complessivo favorevole tra vincenti ed errori rispetto all’avversario. In sostanza, Svrcina non dispone della velocità di palla necessaria per reggere gli scambi quando Sinner spinge e cambia direzione.

L’azzurro stacca così il pass per il terzo turno, in attesa di conoscere il prossimo rivale dalla sfida tra Denis Shapovalov e Tomas Martin Etcheverry: un test decisamente più vero, ma affrontato con sensazioni già molto incoraggianti.