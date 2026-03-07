Mercedes da paura a Melbourne: Russell in pole, Antonelli stupisce. Ferrari indietro

Le qualifiche del GP d’Australia inaugurano il Mondiale 2026 con un segnale fortissimo: la Mercedes è subito riferimento e si prende la prima fila. George Russel firma la pole con un giro pulitissimo e mette dietro tutti, mentre Andrea Kimi Antonelli compleanno l’1-2 nonostante un sabato in salita.

Per la Ferrari, invece, è una “sveglia” poco piacevole: c’era fiducia dopo i riscontri del weekend, ma al momento decisivo la prima fila resta lontana e la griglia racconta un quadro più complicato del previsto.

Russel imprendibile, Antonelli resiliente

Russel piazza il colpo con 1:18.518, conquistando la pole e staccando di quasi tre decimi il compagno Antonelli (1:18.811), protagonista di una rimonta notevole: poche ore prima aveva pesantemente danneggiato la macchina nelle FP3, ma il team ha rimetto tutto in pista e lui ha risposto con la prima fila.

Dietro alle due Mercedes spunta Isack Hadjar (RedBull) in terza posizione (1:19.303), confermando un livello già alto al debutto stagione. L astensione è stata anche segnata dal colpo di scena più grande: Max Verstappen non ha registrato un tempo in Q1 dopo un’uscita di pista, restando così fuori dai giochi.

Ferrari in affanno, McLaren vicina

La Ferrari si salva a metà: Charles Leclerc è quarto (1:19.327) ma paga un distacco importante dalla pole. Lewis Hamilton è invece settimo (1:19.478), dietro anche alle due McLaren di Piastri, quinto, e Norris, sesto. Completano la top ten Lawson (8^) e Linbald (9^) con le Racing Bulls, mentre Bortoleto (10^) entra in Q3 ma non riesce a segnare un tempo nell’ultima fase per un problema tecnico.

In fondo, oltre a Verstappen, restano senza tempo anche Sainz e Stroll, entrambi bloccati da problemi che impediscono di girare. Una griglia così “spezzata” promette una gara movimentata.