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Tennis

Sinner resterà un’altra settimana al J-Medical per l’infortunio: le sue condizioni

Alessandro Basta
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Jannik sinner Atp Madrid
Jannik Sinner (IPA Agency) - sportface.it

Ci sono novità sull’infortunio di Jannik Sinner e i suoi tempi di recupero: le ultime sul numero uno al mondo, che si sta curando al J-Medical

Ora si tratta solo di aspettare e non farsi prendere dalla frenesia. Jannik Sinner proseguirà il suo percorso di recupero al J-Medical di Torino ancora per un’altra settimana. Il numero uno del mondo ha scelto di non forzare i tempi dopo la rinuncia agli US Open, optando per una strategia di prevenzione a lungo termine.

La diagnosi, ora più precisa, parla di un’infiammazione tendinea extra-articolare al ginocchio destro. Si tratta di un problema che, in molti casi, è decisamente meno severo rispetto a un’infiammazione intra-articolare, ma che richiede comunque terapie mirate e tempi adeguati per evitare che un problema gestibile possa trasformarsi in qualcosa di più serio.

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La decisione di saltare gli US Open è stata comunque corretta e inevitabile: la priorità è non forzare e tutelare la carriera. Affrontare tre settimane di competizioni ad alta intensità avrebbe significato assumersi un rischio non necessario. Meglio curare il problema ora, prendersi cura del ginocchio e non forzare, anziché pagare un conto ancora più salato dopo.

Sinner ha scelto di curarsi al J-Medical

Il lavoro al J-Medical proseguirà monitorando la risposta del ginocchio alle terapie. Solo successivamente si valuterà un progressivo aumento dei carichi di lavoro e il ritorno agli allenamenti sul campo.

Il rientro nel circuito non ha ancora una data fissata, ma l’ipotesi più accreditata punta alla fine di settembre o all’inizio di ottobre, con il torneo di Pechino come possibile obiettivo. La partecipazione dipenderà esclusivamente dalla certezza che il problema sia stato messo alle spalle una volta per tutte.

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