Taranto 2026, il programma dell’atletica: cinque giorni di finali e stelle azzurre

L’atletica sarà uno degli appuntamenti centrali dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il programma azzurro si svilupperà da domani, domenica 30 agosto, a giovedì 3 settembre, con batterie, finali e staffette distribuite su cinque giornate. L’Italia si presenta con numerosi atleti di primo piano e diverse possibilità di medaglia, dalla velocità ai salti, fino ai lanci e alle gare di mezzofondo.

Tamberi, Tortu, Inzoli e le prime grandi finali

La prima giornata vedrà subito in palio medaglie nel martello maschile, nell’asta femminile, nel lungo con Francesco Inzoli, nel giavellotto e nei 5000 donne. Lunedì spazio ad alto femminile, disco, lungo, ostacoli e staffette 4×100.

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Martedì primo settembre sarà invece una delle giornate più attese: in pedana Gianmarco Tamberi nell’alto, mentre Filippo Tortu sarà impegnato nei 200 metri. Attesi anche Nick Ponzio nel peso, Erika Saraceni nel triplo e Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli.

Fantini, Folorunso e le staffette chiudono il programma

Mercoled’ 2 settembre toccherà a Sara Fantini nel martello, Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli, Daisy Osakue nel disco e Ludovica Cavalli nei 1500. Grande spazio anche alle staffette, con 4×100 mista e 4×400 femminile e maschile.

La chiusura arriverà giovedì 3 settembre con le mezze maratone maschile e femminile, che vedranno al via Selvarolo e Settimo. Un calendario fitto che può trasformare l’atletica in uno dei principali serbatoi di medaglie per l’Italia.