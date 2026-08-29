Tennistavolo, l’Italia non si ferma: Oyebode e Monfardini conquistano il bronzo nel doppio misto

Dopo l’oro della squadra maschile e l’argento di quella femminile, l’Italia del tennistavolo conquista un’altra medaglia ai Giochi del Mediterraneo 2026. Al Palazzetto Giovanni Paolo II di Massafra, John Oyebode e Gaia Monfardini salgono sul terzo gradino del podio nel doppio misto, chiudendo un torneo di ottimo livello.

Cammino autoritario fino alla semifinale

La coppia azzurra debutta agli ottavi con un netto 3-0 sui siriani Obaida Zaza e Hend Zaza. Nei quarti arriva poi il successo per 3-1 contro gli algerini Stephane Ouaiche e Tania Morice.

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In semifinale Oyebode e Mondardini affrontano i turchi Abdullah e Yingenler ed Eve Harac in una sfida combattutissima. Il match arriva fino al quinto set, dove la Turchia riesce a imporsi, chiudendo l’incontro sul 3-2 e negando agli azzurri l’acceso alla finale per l’oro.

Bronzo conquistato con un netto 3-0 sulla Francia

La delusione dura però pochissimo. Nella finale per il bronzo, Oyebode e Monfardini dominano i francesi Leo De Nodrest e Camille Lutz, imponendosi 3.0 con i parziali di 11-7, 11-9 e 11-5.

L’oro va invece proprio alla coppia turca Yingenler-Harac, vincitrice al quinto set contro gli egiziani Assar-Goda. Per l’Italia arriva così un’altra medaglia importante in una disciplina che, a Taranto 2026, continua a regalare grandi soddisfazioni.