Atletica, l’Italia accende Taranto: Tamberi guida una squadra piena di stelle

L’atletica entra finalmente in scena i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e l’Italia si presenta con grandi ambizioni. Dopo il trionfo nel medagliere agli Europei, gli azzurri vogliono sfruttare il fattore casa per accogliere un bottino importante. Il faro sarà Gianmarco Tamberi, fresco campione d’Europa e vincitore in Diamond League in Slesia, deciso a inseguire uno dei pochi titoli ancora mancanti nel suo palmares.

Tamberi, Tortu e Inzoli: tanti assi in pedana e in pista

Tamberi sarà affiancato nel salto in alto da Christian Falocchi, mentre grande attesa c’è per Filippo Tortu, al rientro dall’infortunio e impegnato nei 200 metri insieme a Filippo Dezza.

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Nel lungo attenzione a Francesco Inzoli, reduce dall’8.27 agli Assoluti e dalla finale europea. Nella velocità spazio anche a Eric Marek, Roberto Rigali, Gloria Hopper e Alessia Pavese, mentre sui 400 metri Luca Sito e Lorenzo Benati puntano sul podio.

Fantini favorita, Ponzio e Sibilio cercano il colpo

Nel martello Sara Fantini parte con i favori del pronostico dopo l’argento europeo, mentre Erika Saraceni può ambire in grande nel triplo. Nel peso Nick Ponzio sarà tra gli uomini da battere, mentre Alessandro Sibilio cerca la zampata nei 400 ostacoli.

Da seguire anche Ayomide Folorunso, Ludovica Cavalli, Catalin Tecuceanu e le staffette. L’Italia ha qualità e profondità per trasformare l’atletica in uno dei principali serbatoi di maglie della spedizione azzurra.