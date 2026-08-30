Giochi del Mediterraneo, il programma di oggi 30 agosto: le dirette su Sportface TV

Sarà una domenica molto importante ai Giochi del Mediterraneo: oggi vengono messe in palio altre medaglie pesanti per l’Italia
Oggi, domenica 30 agosto, va in scena la nona giornata dei Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto. Una giornata densa di appuntamenti che potrebbe regalare all’Italia nuove soddisfazioni nella corsa al record storico di medaglie.
La giornata si apre alle 10:00 con due appuntamenti cruciali: il calcio maschile gioca la finale per il terzo posto contro il Marocco, mentre nel tiro sportivo scendono in campo le coppie miste nella carabina ad aria compressa da 10 metri, con la finale prevista alle 14:00. Alle 12:00 spazio alla vela con le regate delle classi ILCA e IQFOIL.
Il pomeriggio si preannuncia spettacolare. Dalle 16:00 il judo assegna i titoli con le finali della gara a squadre miste, mentre il tennis propone semifinali e finali di doppio. Alle 17:00 la ginnastica artistica femminile vede l’Italia in azione nella terza rotazione delle qualificazioni (fino alle 19:20), con Sofia Tonelli, Emma Fioravanti e le compagne alla ricerca del pass per le finali.
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Giochi del Mediterraneo, le dirette di stasera su Sportface TV
Alle 17:30 entra in scena l’atletica leggera con le batterie dei 100 metri e le finali del lancio del martello maschile (martellisti azzurri in azione) e del salto con l’asta femminile. La serata prosegue con l’equitazione in esclusiva su Italia Team TV fino alle 20:45.
Alle 20:00 la pallamano femminile azzurra affronta la Grecia, mentre la pallavolo femminile gioca la finale contro la Turchia intorno alle 22:30. Vi ricordiamo che le dirette dei Giochi del Mediterraneo sono visibili su Sportface TV e Italia Team TV.