Sport in tv oggi domenica 30 agosto: Tennis, Moto e Giochi del Mediterraneo, Sportface su Prime Video e Samsung TV

L’esordio di Jasmine Paolini agli US Open e la nona giornata dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di domenica 30 agosto. La rassegna mediterranea avrà grande spazio anche su Sportface TV, con calcio, tiro a segno, vela, judo, tennis, pallavolo, ginnastica artistica, atletica e pallamano. Da seguire anche la Serie A di calcio, il GP d’Aragona di MotoGP, la Vuelta a España e i Mondiali di canoa, canottaggio e mountain bike. Prosegue inoltre il palinsesto di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Domenica particolarmente ricca, con i Giochi del Mediterraneo 2026 protagonisti per gran parte della giornata. Alle 10.00 l’Italia affronta il Marocco nella finale per il bronzo del calcio maschile, mentre alle 17.00 è in programma Italia-Turchia, finale per l’oro della pallavolo femminile. Su Sportface TV ci sarà inoltre una diretta esclusiva dalle 17.00 alle 19.20 dedicata alla rotazione dell’Italia nella ginnastica artistica femminile.

Grande attenzione anche al GP d’Aragona, con le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP, e agli US Open, che dalle 17.00 vedranno subito in campo Jasmine Paolini. Il calcio propone Napoli-Como alle 18.30 e, in serata, Cagliari-Inter e Lazio-Genoa, mentre alle 21.00 l’Italia del volley maschile affronta il Brasile nella FIPAV Cup Men Elite.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sport in tv oggi, domenica 30 agosto

07.00 – PENTATHLON (Mondiali) – Finale individuale maschile: diretta streaming su UIPM TV.

08.45 – CANOA VELOCITÀ (Mondiali) – Sessione mattutina: diretta tv su Rai Sport HD dalle 10.00 alle 11.15; diretta streaming su RaiPlay nella stessa fascia e sul canale YouTube Planet Canoe (Paddle Worldwide).

09.00 – GOLF (DP World Tour) – British Masters, quarto giro: diretta tv dalle ore 13.00 su Sky Sport Golf; diretta streaming su Sky Go e NOW.

09.00 – MOUNTAIN BIKE (Mondiali) – Cross-country olimpico donne Under 23: non è prevista copertura tv o streaming.

09.40 – MOTOGP (GP d’Aragona) – Warm-up fino alle 09.50: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

10.00 – MULTISPORT (Giochi del Mediterraneo 2026) – Nona giornata: diretta tv su Rai Sport HD dalle 11.15 alle 13.35 e dalle 16.15 alle 18.55; diretta streaming su RaiPlay nelle stesse finestre, RaiPlay Sport 1 dalle 09.50 alle 12.00, dalle 13.30 alle 16.25 e dalle 17.30 alle 22.30 e RaiPlay Sport 2 dalle 10.00 alle 12.00. Copertura anche su ItaliaTeam TV e Sportface TV.

10.00 – CALCIO MASCHILE (Giochi del Mediterraneo 2026) – Finale per il bronzo, Italia-Marocco: diretta su Sportface TV e ItaliaTeam TV.

10.00 – TIRO A SEGNO (Giochi del Mediterraneo 2026) – Squadra mista, carabina: diretta su Sportface TV e ItaliaTeam TV, con finestra prevista fino alle ore 14.00.

10.00 – JUDO (Grand Slam di Losanna) – Terza giornata: diretta streaming su Judo TV.

10.05 – CANOTTAGGIO (Mondiali) – Sessione mattutina: diretta streaming su worldrowing.com.

10.30 – PENTATHLON (Mondiali) – Finale individuale femminile: diretta streaming su UIPM TV.

11.00 – MOTO3 (GP d’Aragona) – Gara: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW. Differita alle 13.45 su TV8 HD e tv8.it.

11.00 – MOUNTAIN BIKE (Mondiali) – Cross-country olimpico uomini Under 23: non è prevista copertura tv o streaming.

12.00 – VELA (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su Sportface TV e ItaliaTeam TV.

12.15 – MOTO2 (GP d’Aragona) – Gara: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW. Differita alle 15.10 su TV8 HD e tv8.it.

12.26 – CICLISMO – Vuelta a España, nona tappa: diretta su Eurosport 1 HD e in streaming su DAZN, HBO Max e Discovery+.

13.00 – MOUNTAIN BIKE (Mondiali) – Cross-country olimpico donne Elite: diretta su Eurosport 2 HD e in streaming su RaiPlay Sport 2, DAZN, Discovery+ e HBO Max.

13.00 – VELA (Mondiali ILCA7) – Medal Series: diretta streaming sul canale YouTube ILCA.

13.03 – CANOTTAGGIO (Mondiali) – Sessione pomeridiana: diretta tv su Rai Sport HD dalle 13.35 alle 15.20; diretta streaming su RaiPlay nella stessa fascia e su worldrowing.com.

14.00 – MOTOGP (GP d’Aragona) – Gara: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW. Differita alle ore 16.50 su TV8 HD e tv8.it.

14.04 – CANOA VELOCITÀ (Mondiali) – Sessione pomeridiana: diretta tv su Rai Sport HD dalle 15.20 alle 16.15; diretta streaming su RaiPlay Sport 3 dalle 14.00 alle 16.15 e sul canale YouTube Planet Canoe (Paddle Worldwide).

15.03 – ATLETICA (World Athletics Continental Tour Silver) – Grand Prix Brescia: diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go e NOW.

15.15 – MOUNTAIN BIKE (Mondiali) – Cross-country olimpico uomini Elite: diretta su Eurosport 2 HD e in streaming su RaiPlay Sport 2, DAZN, Discovery+ e HBO Max.

16.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei, ottavi di finale) – Francia-Grecia: diretta su DAZN 1 e in streaming su EuroVolley TV e DAZN.

16.00 – JUDO (Giochi del Mediterraneo 2026) – Finali: diretta su Sportface TV e ItaliaTeam TV, con conclusione prevista intorno alle ore 18.00.

17.00 – TENNIS (US Open) – Primo turno dei singolari maschile e femminile: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 252 e Sky Sport 253; diretta streaming su SuperTennis+, Sky Go e NOW.

Nel programma:

Paolini-Erjavec, primo match alle ore 17.00.

Stefanini-Yastremska, secondo match del programma iniziato alle 17.00.

Cinà-Michelsen, quarto match dalle 17.00 e non prima delle ore 23.00.

17.00 – TENNIS (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su Sportface TV e ItaliaTeam TV.

17.00 – PALLAVOLO FEMMINILE (Giochi del Mediterraneo 2026) – Finale per l’oro, Italia-Turchia: diretta su Sportface TV e ItaliaTeam TV, con programmazione prevista fino alle 22.30 circa.

17.00 – GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE (Giochi del Mediterraneo 2026) – Rotazione dell’Italia, in diretta esclusiva su Sportface TV fino alle ore 19.20.

17.30 – ATLETICA (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su Sportface TV e ItaliaTeam TV fino alle ore 20.15 circa.

18.00 – EQUITAZIONE (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta in esclusiva su ItaliaTeam TV, con ultima competizione prevista alle 20.45.

18.00 – ATLETICA (GalAthletics) – Meeting di Bellinzona: diretta streaming dalle ore 18.25 su European Athletics.

18.15 – GOLF (PGA Tour) – Tour Championship, quarto giro: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max; dalle ore 19.00 anche su Eurosport 2 e DAZN.

18.30 – CALCIO (Serie A) – Napoli-Como: diretta su DAZN e DAZN 1.

19.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei, ottavi di finale) – Serbia-Croazia: diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su RaiPlay Sport 3, EuroVolley TV e DAZN.

20.00 – PALLAMANO FEMMINILE (Giochi del Mediterraneo 2026) – Italia-Grecia: diretta su Sportface TV e ItaliaTeam TV.

20.45 – CALCIO (Serie A) – Cagliari-Inter: diretta streaming su DAZN e diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251; streaming anche su Sky Go e NOW.

20.45 – CALCIO (Serie A) – Lazio-Genoa: diretta su DAZN e DAZN 1.

21.00 – VOLLEY (FIPAV Cup Men Elite) – Italia-Brasile: diretta tv su Rai Sport HD e Sky Sport Arena; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche domenica 30 agosto prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Il palinsesto ufficiale comprende approfondimenti e interviste, scherma, tiro a volo, ginnastica artistica, ciclismo, podcast e contenuti legati ai Giochi del Mediterraneo.

00.04.22 – INSIDE – Caterina Vacchi, vicepresidente FITRI

00.25.34 – INSIDE – Luigi Mazzone, presidente FIS

00.43.20 – INSIDE – Fausto Desalu (Atletica)

01.00.23 – INSIDE – Stefano Mei, presidente FIDAL

01.17.28 – INSIDE – Milano Cortina – Davide Battistella, presidente FASI

01.32.54 – Come una ruota che gira

02.22.28 – Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” di scherma – Trofeo Kinder Joy of Moving 2026 – Day 2

07.52.59 – 1ª Coppa del Mondo ISSF – Tiro a Volo TRAP Maschile – Tangeri 2026

08.40.33 – INSIDE – Milano Cortina – Flavio D’Ambrosi, presidente FPI

08.57.29 – INSIDE – Milano Cortina – Mara Navarria (Scherma)

09.07.29 – INSIDE – Caterina Vacchi, vicepresidente FITRI

09.28.40 – INSIDE – Rossella Fiamingo (Scherma)

09.41.19 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1

09.56.57 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5

10.24.01 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4

10.34.02 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3

10.44.37 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi

10.53.40 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Giulio Dressino e Nicola Ripamonti

11.09.41 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi

11.26.54 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Acquila e Valentina Rodini

11.42.24 – All Around

12.03.36 – Old But Gold – Episodio 4

12.28.24 – Giro d’Italia – Stage 9 – Daily Highlights

12.37.20 – Giro d’Italia – Stage 10 – Daily Highlights

12.47.25 – Giro d’Italia – Stage 11 – Daily Highlights

12.56.16 – Giro d’Italia – Stage 12 – Daily Highlights

13.05.22 – Giro d’Italia 2026 – Giro Express – Stage 10: Viareggio-Massa

13.16.42 – Giro d’Italia 2026 – Giro Express – Stage 11: Porcari-Chiavari

13.27.47 – Giro d’Italia 2026 – Giro Express – Stage 12: Imperia-Novi Ligure

13.39.21 – Trofeo Città di Jesolo 2026 – Finale di specialità Senior e Junior

17.11.08 – Battiti Olimpici Winter Edition – Speciale

18.14.37 – INSIDE – Alice D’Amato (Ginnastica Artistica)

18.29.15 – Mediterranean Games – Sea Unites Us All | Episode 3 – Where Legends Begin

18.57.17 – FIG Apparatus World Cup di Ginnastica Artistica – Osijek 2026 – Day 1

23.22.23 – Old But Gold – Episodio 1

23.45.41 – Old But Gold – Episodio 2