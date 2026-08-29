Giochi del Mediterraneo, Italia senza rivali: 123 medaglie e record di Bari nel mirino

L’Italia continua a dominare i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Dopo le gare del 28 agosto, la delegazione azzurra guida il medagliere con 123 podi complessivi: 43 podi, 43 argenti e 37 bronzi. Un vantaggio enorme sulla Turchia, seconda con 61 medaglie, meno della metà del bottino italiano.

Sollazzo, Gatti e tennistavolo: altri tre ori per l’Italia

Nell’ultima giornata sono arrivate altre 13 medaglie, con tre successi. Danilo Dennis Sollazzo ha trionfato nella carabina ad aria compressa da 10 metri, mentre Melissa Gatti ha conquistato l’oro nella roller Marathon.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Titolo anche per la squadra maschile di tennistavolo composta da John Michael Oyebode, Matteo Mutti, Carlo Rossi e Andrea Puppo, vincente 3-0 contro l’Egitto. Argento invece per la formazione femminile. Dal padel sono arrivati altri due argenti e un bronzo.

Bari 1997 nel mirino: mancano 70 podi per eguagliare il record

Alle spalle dell’Italia, la Turchia conta 28 ori, mentre la Grecia è terza con 14. Francia e Spagna hanno entrambe 51 medaglie, ma i francesi occupano il quarto posto grazie al maggior numero di titoli.

L’Italia può ora guardare anche alla storia: il record azzurro ai Giochi del Mediterraneo risale a Bari 1997, con 193 medaglie e 76 ori. A Taranto ne mancano quindi 0 per eguagliare il primato complessivo, con gare in programma fino al 3 settembre.