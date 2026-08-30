Beatrice Colli è campionessa d’Europa nello speed! Zurloni out ai quarti

Beatrice Colli ha ottenuto un risultato straordinario e si è consacrata a livello continentale: l’azzurra è campionessa d’Europa nello speed

A Laval, in Francia, Beatrice Colli scrive la storia ed è sul tetto d’Europa. La 21enne climber lombarda ha conquistato l’oro nella specialità speed agli Europei di arrampicata sportiva, dominando la parete di Laval con una prestazione magistrale. Un trionfo che proietta l’azzurra verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove la velocità sarà disciplina ufficiale.

La serata è stata un monologo a tinte azzurre. Colli ha superato quattro turni a eliminazione diretta con freddezza. Dopo il derby italiano agli ottavi vinto contro Giulia Randi (6.81), ha beneficiato di una partenza falsa della polacca Aleksandra Kalucka ai quarti.

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In semifinale ha regolato per otto centesimi la campionessa del mondo Natalia Kalucka (6.45 contro 6.53), per poi battere in finale la russa Elizaveta Ivanova, tornata alle gare dopo cinque anni, con un netto 6.55 contro 7.38.

Zurloni e Fossali non riescono nell’impresa

Un riscatto personale straordinario per la 21enne, già iridata giovanile nel 2021 e 2022, ma giunta quarta agli Europei 2024 e nona a Parigi 2024. Dopo una stagione in chiaroscuro, Colli ha trovato l’acuto nel momento più importante, facendo risuonare l’Inno di Mameli in terra transalpica.

Nel resto della spedizione azzurra, Matteo Zurloni e Ludovico Fossali sono usciti di scena rispettivamente ai quarti e agli ottavi. Ma questa era la volta di Beatrice Colli: la climber più veloce del Vecchio Continente ha scritto la pagina più bella della sua carriera, dimostrando di essere pronta per le sfide olimpiche.