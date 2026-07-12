Green Cup, show azzurro nello Skeet: rivivi le emozioni su Sportface

La Italian Open Green Cup 2026 si è chiusa sulle pedane del TAV Umbriaverde-Todi con le gare individuali di Skeet e un bilancio di grande valore per l’Italia. La manifestazione internazionale ha coinvolto 52o tiratori in rappresentanza di 48 Paesi e ha visto gli specialisti azzurri protagonisti fino all’ultimo piattello, con un bottino complessivo di 6 ori, 7 argenti e 5 bronzi. Le emozioni della competizione possono essere rivissute anche su Sportface.

Sablone e Bongini firmano i successi principali

Nel Men ID il successo è andato a Marco Sablone, atleta delle Fiamme Oro, capace di chiudere le qualificazioni con un quasi perfetto 124/125+9 e poi di confermarsi nella fase decisiva. In finale il duello con Emanuele Fuso è stato serratissimo: entrambi hanno chiuso a 34/36, prima dello shoot-off vinto da Sablone per +8 a +7. Terzo posto per Andrea Lapucci, completando un podio tutto italiano.

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Tra le donne, nuova prova di forza di Sara Bongini. Dopo l’oro in Coppa del Mondo a Lonato con record del mondo di finale, la tiratrice di Impruneta ha conquistato anche la Green Cup, chiudendo la finale con 34/36. Alle sue spalle Damiana Paolani, argento, e la britannica Phoebe Bodley-Scott, bronzo.

Junior e squadre: l’Italia continua a brillare

Tra gli Junior Men si è imposto Antonio Bellu, perfetto in finale con 36/36, davanti ad Antonio La Volpe e Matteo Bragalli. Nelle Junior Ladier oro alla cinese Siqi Chen, con le italiane Adela Sparapni e Arianna Nember rispettivamente seconda e terza.

Anche le prove a squadre hanno arricchito il medagliere azzurro: oro per Italia 1 nel Team Men ID, per il Team Lady 2 e per Italia 2 tra gli Junior Men. La Green Cup tornerò nel 2027, ma intanto lo Skeet azzurro può godersi un finale da applausi.