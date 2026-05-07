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Tennis

Sinner, primo allenamento a Roma: oggi test sul Campo 14 in vista dell’esordio al Foro Italico

Lorenzo De Angelis
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Jannik sinner Atp Madrid
Come cambia il tabellone per Sinner in vista di Madrid (IPA Agency) - sportface.it

Comincia ufficialmente l’avventura romana di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo, arrivato nella Capitale lunedì 4 maggio, torna oggi sulla terra rossa del Foro Italico per il primo allenamento ufficiale, dopo alcuni giorni dedicati soprattutto al lavoro in palestra. La sessione è prevista dalle 17.00 alle 18.30 sul campo 14, meteo permettendo.

Sinner arriva da una stagione impressionante

L’altoatesino si pretesta agli Internazionali d’Italia con numeri da dominatore assoluto: quattro titoli già conquistati nel 2026, tra Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid, e un bilancio stagionale di 29 vittorie e appena due sconfitte.

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A pesare nel racconto della sua stagione ci sono anche i cinque Masters 1000 consecutivi vinti e il Sunshine Double completato senza sbavature. Ora l’obiettivo è continuare il percorso sulla terra, con Roma come sondo fondamentale dopo il successo di Madrid.

Esordio sabato, ma attenzione ai primi turni

Il debutto di Sinner è previsto per sabato 9 maggio. Il suo primo avversario uscirà dalla sfida tra Sebastian Ofner e Alex Michelsen, ma il tabellone presenta già possibili insidie: al terzo turno potrebbe esserci Jakub Mensik, ultimo giocatore capace di batterlo nel 2026, mentre agli ottavi potrebbe arrivare Arthur Fils. 

Sinner sulla terra rossa

Oggi prima sessione di allenamento a Roma per Sinner (IPA Agency) – sportface.it

Il primo allenamento servirà anche per adattarsi alle condizioni del Foro Italico, con una terra piatta lenta e umida rispetto a quella di Madrid. Insomma, Roma accoglie Sinner da favorito, ma la prima partita vera sarà ritrovare subito il feeling con il campo.

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