Sinner, primo allenamento a Roma: oggi test sul Campo 14 in vista dell’esordio al Foro Italico

Comincia ufficialmente l’avventura romana di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo, arrivato nella Capitale lunedì 4 maggio, torna oggi sulla terra rossa del Foro Italico per il primo allenamento ufficiale, dopo alcuni giorni dedicati soprattutto al lavoro in palestra. La sessione è prevista dalle 17.00 alle 18.30 sul campo 14, meteo permettendo.

Sinner arriva da una stagione impressionante

L’altoatesino si pretesta agli Internazionali d’Italia con numeri da dominatore assoluto: quattro titoli già conquistati nel 2026, tra Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid, e un bilancio stagionale di 29 vittorie e appena due sconfitte.

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A pesare nel racconto della sua stagione ci sono anche i cinque Masters 1000 consecutivi vinti e il Sunshine Double completato senza sbavature. Ora l’obiettivo è continuare il percorso sulla terra, con Roma come sondo fondamentale dopo il successo di Madrid.

Esordio sabato, ma attenzione ai primi turni

Il debutto di Sinner è previsto per sabato 9 maggio. Il suo primo avversario uscirà dalla sfida tra Sebastian Ofner e Alex Michelsen, ma il tabellone presenta già possibili insidie: al terzo turno potrebbe esserci Jakub Mensik, ultimo giocatore capace di batterlo nel 2026, mentre agli ottavi potrebbe arrivare Arthur Fils.

Il primo allenamento servirà anche per adattarsi alle condizioni del Foro Italico, con una terra piatta lenta e umida rispetto a quella di Madrid. Insomma, Roma accoglie Sinner da favorito, ma la prima partita vera sarà ritrovare subito il feeling con il campo.