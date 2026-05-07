Cacciato dal Milan, ci sono già le firme: è finita

Possibile rivoluzione in casa Milan con la scelta dei tifosi che va contro il rossonero: hanno chiesto il suo addio immediato

Il bersaglio ormai è chiaro. Non solo la squadra, non solo i risultati. Adesso una parte del tifo del Milan punta direttamente Giorgio Furlani.

La contestazione che da mesi gira tra stadio e social ha fatto un altro passo. È comparsa online una petizione contro l’amministratore delegato rossonero. Una raccolta firme vera, pubblica, che chiede di fatto la sua uscita dal club. Il messaggio è semplice, anche troppo: il ciclo è finito.

Chi segue il Milan sa che questa storia non parte adesso. La frattura si è allargata piano, settimana dopo settimana. Prima le scelte contestate, poi il mercato, infine quella sensazione sempre più forte di una società distante dalla pancia della tifoseria. Furlani è diventato il volto di tutto questo. Anche più di altri.

Nel calcio succede spesso: quando le cose non funzionano, la figura dirigenziale più esposta finisce per assorbire ogni malumore. E oggi attorno al Milan ce n’è parecchio. Non riguarda solo la classifica o una stagione storta. C’è qualcosa di più profondo, quasi identitario.

I tifosi parlano di un club che ha perso contatto con sé stesso. Le firme online da sole contano fino a un certo punto. Questo lo sanno tutti. Però raccontano un clima. E il clima attorno alla dirigenza rossonera è pesante da mesi.

Milan, tifosi contro Furlani: e Allegri aspetta

Furlani viene accusato di avere gestito male alcune decisioni chiave, soprattutto sul piano sportivo. La sensazione diffusa è che il Milan abbia perso la direzione, stia andando contro la sua storia.

Da qui la contestazione, che salva Massimiliano Allegri. Quasi una scelta di campo, considerando che tra l’allenatore e l’amministratore delegato i rapporti non vengono descritti come particolarmente buoni. I tifosi si sono schierati contro il dirigente e la sensazione è che qualcosa tra club e tifosi si sia rotto.

Il segnale è forte: quando una parte del popolo rossonero arriva a chiedere apertamente la fine di un dirigente, vuol dire che il problema non riguarda più soltanto il campo. Ora toccherà a Cardinale fare le scelte, al termine di questo campionato. Ascoltare le proteste dei tifosi oppure continuare sulla strada già tracciata.

Nel primo caso a saltare sarebbe Furlani, nel secondo a lasciare il Milan potrebbe essere Allegri. I tifosi hanno fatto la loro scelta, ora tocca al club.