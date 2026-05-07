Europei Master non stadia, Italia da record a Catania: 128 medaglie e 59 ori

L’Italia chiude da protagonista i Campionati Europei Master non stadia 2026 di Catania, trasformando l’edizione casalinga in una vera festa dell’atletica senza età. Il bilancio azzurro è pesantissimo: 128 medaglie complessive, con 59 voti, 44 argenti e 25 bronzi, in una rassegna disputata tra lungomare, vento, sole e lo scenario dell’Etna sullo sfondo.

Marcia e mezza maratona trascinano l’Italia

La marcia si conferma una miniera d’oro per la spedizione italiana. Rosetta La Della ha firmato una splendida doppietta tra 10 e 20 km di marcia W45, mentre Frederic Borrelli e Lucia Battaglia hanno conquistato due titoli individuali ciascuno. Storia speciale anche per Nazzareno Proietti, campione europeo M90 a 92 anni e atleta più esperto tra i vincitori azzurri.

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Applausi pure per Franca Monasterolo, oro nella mezza maratona W80 e autrice della migliore prestazione italiana di categoria nei 10km di marcia.

Una spedizione vincente e il testimone a Galway

Tra titoli individuali e successi a squadre, le prove più ricche per l’Italia sono state i 10 km di marcia, con 15 ori, e la mezza maratona, con 13 titoli. In doppia cifra anche i 10 km su strada, i 20 km di marcia e le staffette di corsa campestre. Sul podio anche nomi noti come Yuri Floriani, ex azzurro dei 3000 siepi e finalista olimpico a Londra 2012, bronzo nei 10 km M40 e oro a squadre.

Catania saluta così una rassegna da incorniciare, mentre il testimone passa a Galway, in Irlanda, sede della prossima edizione nel 2028. L’Italia Master, intanto, ha corso forte, e ha pure apparecchiato il medagliere.