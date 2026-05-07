Sport in tv 7 maggio: Berrettini e Paolini agli Internazionali di Roma, Europa League e Sportface su Prime Video

Giovedì 7 maggio la giornata sportiva ruota attorno agli Internazionali BNL d’Italia di Roma e alle semifinali delle coppe europee di calcio. Da seguire anche il basket di Eurolega e la scherma su Sportface TV e Amazon Prime Video.
Sportface su Amazon Prime Video
- 08:34 – Old But Gold
- 09:22 – Inside
- 10:04 – Arigatoni
- 10:55 – Shakerati
- 12:07 – Campionati Europei Under 23 di Scherma – Cagliari 2026 – Day 1
- 13:54 – Cinque Cerchi
- 14:12 – Live Event – Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving 2026
- 18:18 – Inside
- 18:45 – Chasing Perfection: Inside The Cross Battle
- 19:07 – Battiti Winter
- 20:10 – Scienza dello Sport
- 20:48 – 2ª Coppa Italia Lead – Finali – Varese 2026
- 22:11 – Sport is My Life
- 22:57 – Furious – La storia di Andrew Howe
- 23:13 – Shakerati
Scherma
- 14:15 – Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving 2026 a Riccione – Diretta su Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, disponibile anche su Amazon Prime Video
Tennis – Internazionali BNL d’Italia
- 11:00 – ATP Masters 1000 Roma, 1° turno singolare:
- Berrettini vs Popyrin (1° match)
- Cinà vs Blockx (2° match, non prima delle 12:00)
- Bellucci vs Burruchaga (3° match)
- Maestrelli vs Bautista Agut (3° match)
- Cadenasso vs Tirante (4° match)
- Sonego vs Buse (4° match, non prima delle 19:00 – anche su TV8 HD e tv8.it)
- Nardi vs Pellegrino (6° match) — Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251, 252 e 253; streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV
- 11:00 – WTA 1000 Roma:
- 1° turno: Basiletti vs Tomljanovic riprende da 5-3 (2° match, non prima delle 12:00)
- 2° turno: Paolini vs Jeanjean (2° match, non prima delle 13:00) — Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251, 252 e 253; streaming su SkyGo, NOW e SuperTenniX
Tennistavolo
- 11:00 – Mondiali a squadre, quarti di finale sessione 1 – Streaming su YouTube World Table Tennis
- 18:00 – Mondiali a squadre, quarti di finale sessione 2 – Streaming su YouTube World Table Tennis
Ciclismo
- 11:50 – Giro di Grecia, seconda tappa – Streaming su YouTube ΔΕΗ Tour of Hellas
- 14:15 – Vuelta España Femenina, quinta tappa – Streaming dalle 15:30 su Eurosport 1 HD, DAZN, HBO Max e Discovery+
Basket
- 18:00 – Champions League: Rytas Vilnius vs La Laguna Tenerife – Streaming su DAZN
- 20:00 – Eurolega: Hapoel Tel Aviv vs Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su SkyGo e NOW
- 21:00 – Champions League: Unicaja vs AEK BC – Streaming su DAZN
Calcio
- 21:00 – Europa League, semifinale di ritorno: Aston Villa vs Nottingham Forest – Diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K; streaming su SkyGo e NOW
- 21:00 – Europa League, semifinale di ritorno: Friburgo vs Braga – Diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 253; streaming su SkyGo e NOW
- 21:00 – Conference League, semifinale di ritorno: Crystal Palace vs Shakhtar Donetsk – Diretta tv su Sky Sport 254; streaming su SkyGo e NOW
- 21:00 – Conference League, semifinale di ritorno: Strasburgo vs Rayo Vallecano – Diretta tv su Sky Sport 255; streaming su SkyGo e NOW
- 21:00 – Diretta Gol Europa League e Conference League – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 251; streaming su SkyGo e NOW