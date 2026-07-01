Sinner preoccupa: “Potrei avere altri malori come al Roland Garros”

Jannik Sinner ha parlato ai giornalisti dopo la vittoria contro Borges e non ha escluso la possibilità di avere altri malori in futuro

Jannik Sinner ha superato il secondo turno di Wimbledon, ma sotto i riflettori non c’è solo il gioco o il risultato. L’altoatesino ha fatto il punto sul misterioso malore che lo aveva colpito durante il Roland Garros, ammettendo a cuore aperto che il problema non è ancora del tutto risolto.

“Potrebbe anche risuccedere”, ha confessato Sinner, spiegando che si tratta di una questione più ampia per la quale non è stata ancora trovata una soluzione definitiva. Il numero uno del tennis italiano e il suo team stanno facendo tutto il possibile per prevenire nuovi episodi.

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Allo stesso tempo, tutti sanno che non c’è certezza sulla possibilità che ricapiti e in quale momento. In ogni caso, se il malessere dovesse ripresentarsi, significherebbe che la strada intrapresa non è quella giusta.

Le condizioni di Sinner a Wimbledon e le prospettive

Le condizioni di Sinner hanno preoccupato anche nelle ore precedenti la partita contro Nuno Borges. L’altoatesino si è svegliato sentendo il corpo non al massimo della forma.

Per fortuna, poi, il tennista ha prontamente chiarito che quel malessere mattutino era esclusivamente legato ai postumi di una precedente caduta, smentendo qualsiasi collegamento con il problema fisico accusato a Parigi.

Una volta sceso in campo, infatti, le sensazioni sono cambiate radicalmente: “Oggi in campo mi sono sentito bene, quindi posso essere tranquillo“, ha rassicurato Jannik, confermando di aver gestito al meglio le energie.

Nonostante le incognite fisiche, Sinner guarda avanti e punta all’obiettivo. Il suo stato di forma dovrà essere costantemente monitorato durante Wimbledon, ma la speranza è che possa essere al top per le partite che contano di più.