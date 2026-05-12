Sinner-Pellegrino, derby azzurro agli ottavi di Roma: Jannik in campo non prima delle 15

Giornata speciale agli Internazionali d’Italia 2026, con un derby tutto italiano negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma. Oggi, martedì 12 maggio, sul Campo Centrale si sfideranno Jannik Sinner e il qualificato Andrea Pellegrino, protagonista di un ottimo percorso fino a questo momento.

Primo incrocio ATP tra Sinner e Pellegrino

Il match sarà il terzo del programma sul Centrale, che si aprirà alle 11.00 con la sfida tra Lorenzo Musetti e Casper Ruud, seguita non prima delle 13.00 dall’incontro femminile tra Sorana Cristea e Jelena Ostapenko.

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Sinner-Pellegrino è previsto non prima delle 15.00. Per i due sarà il primo confronto nel circuito maggiore, anche se un precedente c’è: nel 2019 Sinner vinse contro Pellegrino la finale del Future di Santa Margherita di Pula con un netto 6-1, 6-1.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Il derby azzurro sarà visibile anche in chiaro, una buona notizia per tutti gli appassionati. La partita sarà trasmessa in diretta tv su TV( HD e, per gli abbonati, su Sky Sport Uno. Disponibile anche la diretta streaming gratuita su tv8.it, oltre alle piattaforme Sky Go, NOW e Tennis TV.

Roma si prepara così a un pomeriggio tutto italiano: da una parte il numero uno del mondo, dall’altra un qualificato che sogna il colpo della vita. Traduco: pronostico chiaro, ma il Foro Italico ama complicare le sceneggiature.