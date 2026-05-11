Allarme Musetti: salta l’allenamento, ottavi di Roma a rischio

Scatta l’allarme di Lorenzo Musetti in vista degli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia: cosa filtra sulle sue condizioni

Un’ombra si allunga sulla partecipazione di Lorenzo Musetti agli ottavi degli Internazionali d’Italia. L’assenza del toscano dalla seduta di allenamento odierna al Foro Italico ha inevitabilmente acceso i riflettori sulle sue condizioni fisiche, a poche ore dal match contro Casper Ruud.

Il dubbio è legittimo: Musetti sarà regolarmente in campo? La domanda pesa dopo la vittoria contro Francisco Cerundolo, un successo in due set che ha mascherato prestazioni non brillanti.

In campo, il numero uno azzurro ha mostrato movimenti meno fluidi, intensità discontinua e una gestione degli scambi lontana dai suoi standard. La scarsa incisività del suo tennis ha colpito: spesso in reazione, Musetti ha rinunciato a imporre ritmo e variazioni, elementi cardine del suo gioco.

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Nel post-partita, l’azzurro ha citato la tensione, ammettendo però di “non sentirsi al 100%”. Resta da chiarire l’entità del fastidio alla coscia, un dettaglio avvolto dal riserbo che potrebbe condizionare il prosieguo del torneo.

Cosa filtra sulle condizioni di Musetti

La situazione impone una riflessione strategica: con il Roland Garros in arrivo, obiettivo primario della stagione su terra, ogni scelta verrà ponderata con estrema attenzione. Proseguire a Roma o preservare il fisico per Parigi? Il bilanciamento tra ambizione e cautela è delicato.

La rinuncia all’allenamento odierno è un segnale da monitorare: semplice precauzione o indizio di un problema più serio? Le prossime ore saranno decisive per definire il quadro reale.

Intanto, tifosi e addetti ai lavori restano col fiato sospeso, sperando di vedere in campo un Musetti al meglio delle sue forze contro un avversario ostico come Ruud. La terra di Roma aspetta solo lui.