Aerobica, Porto Sant’Elpidio applaude i Campionati Gold: test match internazionale con il Portogallo

Il PalaSport di Porto Sant’Elpidio è stato il cuore dell’aerobica italiana nel weekend dei Campionati Nazionali di Categoria Gold Allieve, Junior e Senior. Una manifestazione imponente, organizzata dall’Artistica Porto Sant’Elpidio, che ha portato in pedana circa 500 atleti e 370 esercizi, sotto la direzione di gara di Claudia Rosini.

Il respiro europeo con il Portogallo

L’evento ha avuto anche una forte dimensione internazionale grazie alla presenza di una delegazione del Portogallo, coinvolta in un test match pensato per favorire il confronto tecnico in vista dei prossimi Mondiali di Pamplona.

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Un’iniziativa nata nel quadro del protocollo d’intesa tra la Federazione Ginnastica d’Italia e la federazione lusitana, rappresenta dal presidente Luis Arrais. La pedana marchigiana è diventata così non solo teatro dei titolo nazionali, ma anche laboratorio di crescita verso gli appuntamenti internazionali.

Titoli, medaglie e segnali per il futuro

Il programma ha offerto gare di alto livello in tutte le categorie. Tra gli Allievi spiccano gli ori di Giulia Barbaro, Giorgia Esposizione, Giuseppe La Paglia, Giovanni Frascadore e Federico Leo, oltre ai successi nelle prove d’insieme. Tra gli Junior protagoniste le Ginnastica Macerata, vincente in più specialità, e l’Aerobica Evolution.

Nei Senior, invece, applausi per Arianna Ciurlanti, oro nell’individuale femminile, Davide Nacci e Ginnastica Agorà. Porto Sant’Elpidio ha quindi confermato la vitalità del movimento: l’erosiva italiana non è limitata a brillare, ha acceso. motori vero un futuro più ambizioso.