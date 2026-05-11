Internazionali d’Italia, clamoroso Cobolli: fuori al terzo turno contro Tirante

Delusione importante per Flavio Cobolli che è stato eliminato al terzo turno dagli Internazionali d’Italia: va avanti Tirante
Si spegne prematuramente l’avventura casalinga di Flavio Cobolli al Foro Italico. Il numero 12 del mondo, atteso al varco per un storico accesso agli ottavi nel torneo di casa, cade al terzo turno contro un Thiago Agustín Tirante ispiratissimo. L’argentino, con una prestazione di straordinaria solidità, impone la propria legge in due set: 6-3, 6-4 in 78 minuti di gioco.
Fin dalle prime battute, Cobolli accusa il peso dell’occasione. Nel secondo game deve fronteggiare tre palle break: sulla terza, un errore di dritto apre la strada al vantaggio ospite.
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Il romano reagisce con orgoglio, recuperando immediatamente con un potente cross di dritto sulla riga, ma Tirante non vacilla. Nel corso dell’ottavo game, l’argentino strappa nuovamente il servizio, chiudendo il primo parziale 6-3 grazie a una prima di servizio implacabile (88% di punti vinti, contro il 58% di Cobolli).
Cobolli è fuori: giornata storta contro Tirante
La seconda frazione ricalca il copione iniziale: Tirante sbaglia pochissimo, Cobolli appare nervoso, costretto a inseguire. Nel settimo game, gli errori non forzati dell’azzurro (26 totali, contro i 15 dell’avversario) lo condannano nuovamente: 0-40, break decisivo e via libera per l’argentino verso il successo finale.
Il dritto di Tirante, autore di 18 vincenti, si rivela l’arma letale di una giornata perfetta.
Sfuma così l’appuntamento con i quarti, che avrebbe visto Cobolli opposto a Daniil Medvedev.
Per il romano resta l’amaro in bocca di un’occasione mancata, ma anche la consapevolezza di aver incontrato un avversario in serata di grazia. Tirante vola agli ottavi; Cobolli, nonostante l’eliminazione, può guardare al futuro con fiducia: la giornata è storta, il percorso no.