Serie A, il Napoli cade contro il Bologna: come cambia la corsa Champions

Il Napoli non riesce a scappare via nella corsa Champions: i partenopei hanno perso contro il Bologna in casa, ma restano secondi

La 36esima giornata del campionato di Serie A potrebbe essere ricordata come un passaggio decisivo per la corsa alla prossima Champions League. Roma e Juventus sono riuscite a vincere in trasferta e hanno fatto uno scatto in avanti, mentre Milan e Napoli hanno perso in casa e hanno messo in discussione la loro posizione.

Il Bologna ha giocato una grande partita al Maradona ed è passato subito in vantaggio con gol di Bernardeschi al decimo minuto del primo tempo. Il raddoppio è arrivato con rete di Orsolini, una doccia fredda per le aspirazioni dei partenopei.

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Il Napoli ha accorciato le distanze con Di Lorenzo nei minuti di recupero del primo tempo. Nella ripresa ci si aspettava una rimonta degli azzurri, e in effetti hanno raggiunto il pareggio con Alisson Santos. Poi, a sorpresa, è arrivato il 3-2 del Bologna al 91esimo di Rowe, che ha sancito la sconfitta dei partenopei.

Il Napoli non scappa: la classifica per la corsa Champions

Le distanze per la corsa Champions ora sono cortissime. Il Napoli è secondo con 70 punti, al terzo posto c’è la Juventus con 68, al quarto posto il Milan con 67, a pari punti la Roma con i rossoneri. Il Como va comunque considerato a 65 punti.

Insomma, sono cinque squadre in 5 punti a due giornate dal termine: può succedere di tutto, anche clamorose esclusioni dalla massima coppa europea. Ne succederanno ancora delle belle, mancano 180 minuti.