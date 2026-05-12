Ferrari, annuncio il 5 luglio: Hamilton si ritira dalla Formula 1 - Sportface.it

Ferrari, annuncio il 5 luglio: Hamilton si ritira dalla Formula 1

La frase è pesante, perché riguarda Lewis Hamilton, Ferrari e Silverstone, cioè casa sua, il posto dove ogni parola avrebbe un rumore diverso dal solito.

Per ora non c’è un annuncio ufficiale e va detto subito. C’è però una previsione molto netta arrivata dal giornalista olandese Louis Dekker, al NOS-F1podcast, che ha messo sul tavolo uno scenario destinato a far discutere: Hamilton potrebbe comunicare proprio a Silverstone, nel weekend del 5 luglio, il ritiro dalla Formula 1 a fine stagione.

La previsione di Dekker e il nodo Ferrari

Dekker non l’ha girata troppo larga. “Sarei disposto a scommetterci. Credo che Hamilton annuncerà a Silverstone il suo ritiro al termine di questa stagione”, ha spiegato nel podcast. Non una notizia certa, quindi, ma una lettura. Forte, netta, forse anche rischiosa.

La sua avventura in rosso, almeno fin qui, non ha prodotto quella scossa che molti si aspettavano. La Ferrari resta una squadra capace di accendere entusiasmo, ma anche di lasciarlo sospeso, con gare in cui sembra esserci qualcosa e altre in cui tutto torna complicato.

A dare peso all’ipotesi c’è anche Jeroen Bleekemolen, secondo cui Hamilton “sicuramente dovrà prendere una decisione prima o poi e forse l’ha già presa”. Anche qui, siamo nel campo delle sensazioni qualificate, non delle comunicazioni ufficiali.

Perché annunciare l’addio a Silverstone?

Silverstone non sarebbe un posto qualsiasi. Per Hamilton è il pubblico di casa, il luogo della memoria, delle vittorie, dell’identità sportiva. Se davvero dovesse scegliere quel palco, il messaggio sarebbe chiaro: chiudere davanti alla propria gente, senza trascinare il dubbio fino all’inverno.

Un ritiro annunciato a stagione in corso aprirebbe subito il tema del dopo Hamilton. Chi accanto a Leclerc?

Hamilton resta Hamilton, sette titoli mondiali e una carriera enorme, ma anche i campioni arrivano a un punto in cui il futuro non si misura solo con il talento. Si misura con la macchina, con le energie, con la voglia di aspettare ancora.

Per adesso resta un’ipotesi. Però quando certe parole vengono dette così, a voce alta, il paddock comincia ad ascoltare davvero.