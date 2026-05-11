Pallanuoto, Champions League su Sky: Pro Recco e Brescia in vasca nei quarti di finale

Quinta giornata della European Aquatics Champions League: liguri impegnati a Zagabria, Brescia ospita l’Olympiacos

Torna su Sky e in streaming su NOW la grande pallanuoto europea con la quinta giornata dei quarti di finale della European Aquatics Champions League maschile.

Protagoniste le due squadre italiane ancora in corsa nella massima competizione continentale: Pro Recco e AN Brescia.

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Pro Recco in trasferta contro l’Havk Mladost

Il primo appuntamento è fissato per martedì 12 maggio alle ore 20.30, quando la Pro Recco affronterà a Zagabria i croati dell’Havk Mladost.

La sfida sarà trasmessa su Sky Sport Arena con la telecronaca di Daniele Barone e il commento tecnico di Leonardo Binchi.

La formazione ligure proverà a rilanciarsi dopo la sconfitta dell’ultimo turno contro il Ferencvaros.

Brescia si gioca le ultime chance contro l’Olympiacos

Mercoledì 13 maggio, sempre alle 20.30, toccherà invece all’AN Brescia ospitare l’Olympiacos.

La partita sarà visibile su Sky Sport Max con la telecronaca di Ettore Miraglia e il commento di Sandro Campagna.

Per i lombardi, attualmente fermi a tre punti nel gruppo A, resta ancora aperta la possibilità di qualificarsi alla Final Four.

Highlights e aggiornamenti su Sky Sport

La European Aquatics Champions League sarà seguita anche da Sky Sport attraverso il sito ufficiale, l’app Sky Sport e i canali social della piattaforma con aggiornamenti, risultati e highlights.

Il programma delle italiane

Martedì 12 maggio

Ore 20.30: Havk Mladost-Pro Recco

Diretta su Sky Sport Arena

Mercoledì 13 maggio